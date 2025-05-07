剴剴保母劉彩萱 坦承精神鑑定說謊

「剴剴」疑遭凌虐致死案，保母劉彩萱坦承接受精神鑑定時說謊。圖／聯合報系資料照片 一歲十個月大男童「剴剴」疑遭凌虐致死案，台北地方法院國民法官法庭昨天科刑辯論；保母劉彩萱坦承接受精神鑑定時說謊，剴剴阿嬤痛哭求判劉彩萱最重刑，訴訟代理人認為，剴剴一一五天待在「人造無間地獄」，劉彩萱應判刑一一五年。

國民法官法庭今會再開庭進行最後陳 述，給劉彩萱、劉若琳判決前最後辯白機會，全案即辯論終結，預計本月十三日宣判。

劉彩萱昨接受自己的律師詰問說，幫剴剴寫超度「疏文」，是希望剴剴順利抵達淨土，替剴剴辦十二天法會、向佛祖稟報，所以在「疏文」寫「原諒阿姨」，至於要剴剴家人別要求太高賠償金，是信眾建議。

劉彩萱說，去年十月接受馬偕醫院精神醫學部醫師徐堅棋團隊鑑定時說謊，謊稱沒注意剴剴身上有瘀傷，直到上周開庭時坦承，哭說「我一直沒有勇氣面對，內心的愧疚、自責一直存在，沒有遞減，只有遞增」。

劉若琳接受自己委任律師詰問，她表示剴剴過世後，劉彩萱說在宮廟作法會要花卅萬元，所以湊十萬元給姊姊用；她說姊姊當過保母，如果她察覺力高一些，或許不會造成現在的後果。

剴剴阿嬤昨在法庭痛哭超過十分鐘，她說透過兒福聯盟找保母，是盼剴剴被好好照顧；希望可惡、沒有人性、凌虐「弟弟」致死的人判極刑、判最重刑；供述時一度哭到無法言語，審判長請社工扶她到法庭外休息。

剴剴阿嬤訴訟代理人說，剴剴案是教科書等級的凌虐案，劉彩萱曾傳訊息給劉若琳稱「真想一巴掌轟死他」，出庭卻辯說是開玩笑，劉彩萱說辦法會要超度剴剴，實際上卻在祈求自己免卻牢獄之災。

訴訟代理人表示，剴剴在劉彩萱家一一五天，「一一五天人造無間地獄，度日如年」，劉彩萱應判處一一五年，劉若琳應判處有期徒刑十八年；因有期徒刑上限是卅年，請國民法庭判劉彩萱無期徒刑。