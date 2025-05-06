涉發行私募遭縱股價 房產代銷龍頭祝文宇夫妻移送北檢

房產代銷龍頭愛山林董事長祝文宇，2013年對策略性投資人私募發行普通股，卻私下找員工及親友以兩折低價認股，事後再將股票回賣給甲山林集團相關公司，過程涉及連續高價買入與相對成交，利用操縱股價獲利上億元；調查局懷疑祝文宇藉由炒股牟利，再進一步掌握公司股權，今兵分23路搜索約談祝文宇及妻兒共18人到案，祝文宇一家三人深夜被依違反證交法移送北檢複訊。

祝文宇步入北檢時雙手插口袋，表情一派輕鬆，他穿短褲、腳踩夾腳拖、身著綠色外套，展現鄉土大老闆風範，媒體問及有無炒股？有無操縱股價？有無洗錢？祝文宇均笑笑搖頭，淡淡回應說「沒有」；張瀛珠則頭戴棒球帽，低頭進入地檢署。

檢調同步約談甲山林董事長張瀛珠（祝文宇妻子）、愛山林總經理祝藝（祝文宇兒子）、愛山林副董事長張境在、愛山林財會副理林佩君、丰雲公司董事許懷泉、瑞揚公司董事長吳宜臻等人。

據調查，2013年10月間，愛山林董事會通過決議，公告私募普通股1點2億股，每股認購價格6元，同月21日，共募集4萬2600張，收足股款2億5560萬元。

檢調查出，愛山林發行私募股票，應是賣給對公司有幫助的策略性投資人，讓投資人以較低價格認購新股，但實際上祝文宇明知當時每股市值近30元，卻以「市價兩折」找親友或員工認購，造成中間有價差，且事後未依法公開揭露，違反證交法財務業務文件內容不實罪。

調查顯示，2020年5至9月間，祝文宇涉以連續高價委託買賣、相對成交等手法，指示林佩君主導將股票回賣給甲山林集團旗下的愛山林、仰山林、丰雲、瑞揚、璞緒等多家公司，擬制性獲利上億元。