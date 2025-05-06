影／畫面都有味道！清潔隊員要求垃圾分類 竟被老翁潑餿水、毆打

雲林縣環保局為落實垃圾分類，執行破袋稽查及垃圾退運機制，本月3日斗南鎮一名8旬老翁不滿清潔隊員要求分類，竟對清潔隊員潑餿水，甚至拿餿水桶毆打隊員、甩巴掌，斗南鎮長沈暉勛呼籲民眾理性配合分類，勿用暴力對待清潔隊員，雲林縣環保局將協助隊員提起妨礙公務告訴。

據了解，斗南鎮陳姓清潔隊員本月3日下午執行勤務時，見一名8旬阿伯的垃圾袋中有未經裁剪的衣服，告知他未經裁剪的衣服要丟回收車，老翁疑不滿要求，當下即用餿水潑在隊員身上，並用餿水桶毆打隊員，甚至還甩耳光，清潔車司機見狀立刻報警，目前偵辦中。

陳姓隊員服務已30多年，再過二、三年即將退休，卻在執勤中遭受暴力，斗南鎮長沈暉勛得知後，立即要求調整陳姓隊員的路線，避免其再受傷害，今天下午也前往慰問隊員。

沈暉勛表示，斗南鎮過年後到現在已經垃圾已被退超過5車次，一度差點被禁止進入焚化廠一個月，經協調後，被退仍禁入7天，嚴重影響清運，所以嚴格執行不定時稽查破袋。

他說，很多民眾反映指以前可以不用分類，為什麼現在不行，但若不分類，垃圾沒去處，大家只能堆在家裡，「垃圾分類不做不行」，不能走回頭路。斗南鎮接下來仍然會嚴格執行垃圾分類，呼籲民眾配合，不要僥倖，公所會加強宣導。

且清潔隊員是執行公務，車上都有監視器，不容許挑戰公權力，他堅持捍衛隊員的安全，也會加強宣導，希望民眾配合垃圾分類。