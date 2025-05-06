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涉侵吞贊助費逾10萬遭訴 林彥君老公「車神一哥」開庭不認罪

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

越野車國手江勝山同時也是藝人林彥君（左）老公，日前他遭控侵占家長贊助的活動費，桃園地檢署依侵占罪起訴。桃園地院今開庭，江勝山否認犯行。圖／翻攝臉書
越野車國手江勝山同時也是藝人林彥君（左）老公，日前他遭控侵占家長贊助的活動費，桃園地檢署依侵占罪起訴。桃園地院今開庭，江勝山否認犯行。圖／翻攝臉書

「車神一哥」江勝山曾代表台灣參加雅加達亞運，獲得自由車項目下坡賽銀牌，同時也是藝人「151」林彥君老公。日前他遭控2018年至2020年間擔任越野自行車教練時，侵占家長贊助的活動費共9萬5000元，桃園地檢署依侵占罪起訴。桃園地院今開庭，江勝山否認犯行。

提告的魏姓家長指出，2019年至2020年間匯款多次，包括2萬元用於孩子前往加拿大比賽的餐費與油資，6萬5000元贊助「文漳盃」比賽獎品，以及1萬元資助「柏杭盃」活動支出。然而活動結束後，發現工作人員未領到薪資與便當，懷疑金流異常因此提告。

檢方認為江勝山無法合理交代款項流向，因此起訴3項侵占罪。桃園地院今開庭，江的辯護律師則主張，魏男並非應要求付款，而是主動匯款且事後才告知江。此外，LINE對話紀錄也顯示江無侵占意圖，且在遭提告前便已返還款項，主觀上不構成犯罪。

魏男則表示，當初贊助是出於對江勝山的支持，也擔心若不出資會影響孩子在車隊的待遇。至於為何過了2年才提告，則是因為孩子當時仍在學習，不便採取法律行動；合議庭諭知6月5日宣判。

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