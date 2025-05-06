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無照酒駕還自撞...她害後座閨密噴飛慘死 遭判4年

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市呂姓女子2022年無照酒駕載林姓友人外出，失控自撞釀後座友人身亡。桃園地院昨、今日進行國民法官審理，依犯吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上駕駛動力交通工具致人於死罪，處呂女有期徒刑4年。記者周嘉茹／攝影
桃園市呂姓女子2022年無照酒駕載林姓友人外出，失控自撞釀後座友人身亡。桃園地院昨、今日進行國民法官審理，依犯吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上駕駛動力交通工具致人於死罪，處呂女有期徒刑4年。記者周嘉茹／攝影

桃園市呂姓女子2022年12月間無照酒駕搭載林姓女友人外出，行經觀音區時失控自撞路樹再撞上對向汽車，2人當場彈飛，造成後座林女身亡。桃園地院昨、今日進行國民法官選任及審理程序，最終依犯吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上駕駛動力交通工具致人於死罪，處呂女有期徒刑4年。

檢方起訴指出，21歲呂姓女子2022年12月8日下午分別在新屋區某小吃店、觀音區租處飲用啤酒，當時並無普通重型機車駕照的她，卻於當天傍晚6時許從租處騎機車酒駕搭載林姓女子外出。

呂女於當晚7時11分行經觀音區新華路二段，因下雨天柏油路面濕潤加上酒駕，失控衝出路面邊線撞擊路樹，隨後機車又向左偏，迎面撞擊左前方葉姓女子駕駛的汽車，劇烈撞擊導致後座林女甩飛倒地，頭部外傷且全身多處鈍挫傷，送醫急救於當晚不治。

大園警分局交通分隊員警到場對呂女施以酒測，測得酒測值為每公升0.45毫克，訊後依法送辦；桃園地檢署則認為呂女涉犯公共危險酒後駕駛致人於死罪，偵結依刑法及國民法官法起訴。

桃園地院昨至今日進行國民法官選任及審理程序，並於今下午宣判，認為呂女為圖自己方便，於飲酒後無照騎車並搭載被害人，又考量呂女騎機車行駛的距離、時間，違反義務程度重大，而呂女所為使被害人與其家屬天人永隔，承受難以抹滅的傷痛，所生危害甚鉅。

案發至今呂女雖已與被害人家屬達成和解，但僅給付部分款項，未依約賠償，被害人家屬承受巨大傷痛未獲填補。考量呂女在準備程序及審理時均坦承犯行，以及被告的學經歷、社會生活經驗、日常品性作為等，依犯吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上駕駛動力交通工具致人於死罪，處呂女有期徒刑4年。

另外，國民法官法庭認為呂女對被告的犯罪行為所課予的刑罰，不論從應報或矯治的角度，課以自由刑即已足夠，所以不予併科罰金；又呂女不符合緩刑要件，不予宣告緩刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國民法官 桃園地院 酒駕

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