快訊

黃呂錦茹涉偽造文書遭羈押禁見 國民黨：高院駁回理由令人傻眼

輔大醫院急診室驚傳火警！電腦斷層掃描室冒白煙 消防搶救中

聽新聞
0:00 / 0:00

被認定國民黨附隨組織！中華救總遭凍結上億財產 提行政訴訟確定輸了

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

不當黨產處理委員會2020年認定社團法人中華救助總會為國民黨附隨組織，禁止處分、凍結約5億元現金、8.6億元不動產，救總認為黨產會處分違法，提行政訴訟請求撤銷處分，最高行政法院今判救總敗訴。圖／聯合報系資料照
不當黨產處理委員會2020年認定社團法人中華救助總會為國民黨附隨組織，禁止處分、凍結約5億元現金、8.6億元不動產，救總認為黨產會處分違法，提行政訴訟請求撤銷處分，最高行政法院今判救總敗訴。圖／聯合報系資料照

中華救助總會5年前被不當黨產處理委員會認定為國民黨的附隨組織，禁止處分、凍結約5億元現金、8.6億元不動產，救總認為黨產會處分違法，提行政訴訟請求撤銷處分，台北高等行政法院雖認定救總是以公益為目的的社團，仍判救總敗訴。救總上訴，最高行政法院駁回確定。

救總1950年4月4日以「中國大陸災胞救濟總會」為團體名稱成立，之後更名為「中國災胞救助總會」，2000年再更名為「中華救助總會」。

黨產會認為解嚴且終止動員戡亂時期後，國民黨與救總的控制關係逐漸轉變，但救總仍保留過去黨國體制所累積的財產，救總曾受國民黨實質控制人事、財務及業務經營，且沒有以相當對價轉讓、脫離國民黨實質控制，2020年9月22日認定救總為國民黨附隨組織，禁止處分財產。

救總不服處分，提行政訴訟，北高行認為黨產條例第14條僅規範黨產會作成處分應經聽證，不是應依聽證紀錄作成處分，黨產會既已踐行聽證程序，不論黨產會成員是否都有出席聽證，或是黨產會成員有變更，甚或斟酌聽證紀錄以外的證據作為處分所憑依據，都無礙原處分的適法性。

北高行指出，救總是國民黨總裁蔣中正指示中央成員籌備成立的，當時救總理事長除須向蔣中正報告，也負有對選任理監事成員糾正、除名的責任，救總人事受國民黨實質控制。

再依國民黨中央委員會歷來會議紀錄來看，則多次對救總指派業務或對業務表示意見，也可認定救總是從屬於國民黨的工作組織；雖救總經費泰半為政府撥給，但這是黨國體制、以黨領政所致，且「影劇票附捐」實質上是由國民黨決定，北高行認定救總財務從屬於國民黨。

北高行認為救總人事任免、財務運作及業務經營等重要事項，都是由國民黨依意志做決定，具有實質支配關係，救總確實是國民黨附隨組織。北高行指出，我國解嚴並終止動員戡亂時期，直至2000年政黨輪替，國家體制逐漸回歸自由民主憲政秩序，國民黨無從繼續實行黨國體制、以黨領政，弱化對救總的支配、管領力，救總於2001、2002年間才脫離國民黨實質控制。

雖然北高行認定救總是以公益為目的的社團，但還是有可能實質擁有不當取得的財產，且救總脫離國民黨實質控制時，不曾與國民黨結算，顯然沒有以相當對價轉讓，仍屬於黨產條例所稱的附隨組織。

一審判決後，救總上訴，但最高行政法院認為北高行認事用法無違誤，今判上訴駁回，全案確定。

國民黨 財務 黨產會

延伸閱讀

四叉貓現身罷吳思瑤總部 「這件事」喬不攏尚未付郵資

藍委籲央行救市 卓揆：將揪出不法禿鷹

徐巧芯嗆被罷就轉罷綠委 羅智強：民進黨陽謀不會得逞

罷綠退領銜因未獲支援？ 朱立倫駁：志工被司法追殺

相關新聞

獨／張淵翔收押成功關鍵新事證曝 搜張淵翔住處新發現

基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨議員「死亡連署」案，市府民政處前處長張淵翔40萬交保，基檢抗告失利昨天二度約談張，今午法官收...

剴剴待「人造無間地獄」115天 律師請求法官判劉彩萱115年

台北地院審理保母劉彩萱、劉若琳姊妹涉虐死1歲10個月男童剴剴案，今量刑辯論。剴剴阿嬤出庭表示意見，哭著說透過兒福聯盟找保...

酒駕超速撞死人！實習律師掏1200萬求緩刑 被害家屬無法原諒：都是在演戲

知名法律事務所實習律師鄭兆宇參加迎新送舊聚會，酒後駕駛賓士車返家，超速撞死高姓吊車司機，台北地院國民法官法庭認為鄭未同理...

曾指示製作文件傳給共犯 黃呂錦茹確定羈押禁見

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免連署造假案，檢方搜索約談後聲押，法官裁定無保請回、當庭釋放；檢...

遭爆「操縱股價賺上億」 愛山林董座、親友等18人遭約談

知名房地產代銷甲山林集團旗下愛山林建設2013年間對策略性投資人私募發行普通股，被控找親友、員工低價認購涉特別背信，又在...

被認定國民黨附隨組織！中華救總遭凍結上億財產 提行政訴訟確定輸了

中華救助總會5年前被不當黨產處理委員會認定為國民黨的附隨組織，禁止處分、凍結約5億元現金、8.6億元不動產，救總認為黨產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。