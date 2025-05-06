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酒後毆打4同事、踹壞所長門 新莊離譜警懲處結果曝光

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市警新莊分局陳姓警員酒後毆打同事，新莊分局祭出懲處。圖／聯合報系資料照片
新北市警新莊分局陳姓警員酒後毆打同事，新莊分局祭出懲處。圖／聯合報系資料照片

新北市新莊分局陳姓警員日前任職昌平派出所時，竟於酒後毆打黃姓同事，事發後被調職，但陳員被查出曾踹壞所長辦公室門，還在酒後毆打蘇姓、康姓、葉姓及黃姓同仁，新莊分局查明後對陳員記過、調地處分，也將追究所長督導不周責任。

據了解，陳姓警員現年41歲，2006年分發至中和分局任職，但疑因喝酒鬧事，在被汰除之前離職，之後再度考上警專，於2014年10月分發至新莊分局五工派出所服務。但陳員在五工派出所任職期間，因與所長發生口角，竟出腳踹破所長室大門，事後被調往昌平派出所。

但陳員個性卻絲毫未改，今年3月18日晚間酒後返回昌平派出所，見到蘇姓同事時竟以他績效不佳為由衝上前欲毆打，所幸蘇員及時閃躲。陳員未得逞盛怒之餘，又要求值班警員叫醒與他不對盤的黃姓同事，怒斥黃平時常拿他放在冰箱的食材烹煮又不清理乾淨，隨後揮拳痛毆黃男。事件曝光後被分局調往頭前派出所。

新莊分局獲報後經督察組展開調查，發現陳員離譜行為不只一樁，還曾毆打昌平所內蘇姓、康姓、葉姓同事。新莊分局表示，先前並無接獲相關陳情案、絕無包庇不查處之情形，因被毆打的同仁皆未成傷均不願提告。

新莊分局指出，為端正警風紀，將依規定予以陳員記過懲處、核列為風紀狀況評估對象、酗酒習性員警及調整服務地區。另亦將一併追究單位主管呂姓所長，未能先期反映之考核監督不周責任，並建議調整為非主管職務。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

主管 同事 警察

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