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開阿法酒駕還闖紅燈！洗車工撞死醫大生 今起訴法院裁定羈押

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣吳姓洗車工在今年3月間酒駕行經西屯區時，撞死陳姓醫大生，檢方今天起訴，吳遭法院接押。記者陳宏睿／翻攝
苗栗縣吳姓洗車工在今年3月間酒駕行經西屯區時，撞死陳姓醫大生，檢方今天起訴，吳遭法院接押。記者陳宏睿／翻攝

苗栗縣吳姓男子曾3度無照駕駛被抓，今年3月間開「阿法」廂型車無照、酒駕闖紅燈撞死騎機車的陳姓醫大生，檢方今依公共危險致死、肇事逃逸致死等罪起訴，移審台中地院國民法庭審理，中院認定，吳男犯後逃逸，有逃亡事實，羈押理由仍在，裁定羈押。

起訴指出，吳姓男子（23歲）在今年3月8日凌晨零時許，與友人在西屯區河南路3段的超級巨星KTV包廂內飲用多罐啤酒，同日凌晨3時許結束，搭車前往西屯區經貿路悅河精品旅館。

吳男在同日凌晨3時42分抵達該旅館後，明知自己無照、喝酒，不能開車，但仍駕駛七人座廂型車上路，沿西屯區黎明路3段由東往西朝廣福路行駛，同日凌晨3時44分許，途經黎明路3段、凱旋路交岔路口時闖紅燈，撞上騎機車的陳姓醫大生。

陳男因撞擊導致頭部外傷合併顱內出血、顱骨骨折、頸椎骨折、腹腔內出血等傷勢，吳男畏罪，開車逃逸，救護車到場時，陳已無生命跡象，同日凌晨5時許因創傷性休克身亡，吳事後到案，酒測值達每公升0.37毫克，檢方訊後認有逃亡之虞，向法院聲押獲准。

台中地檢署今偵結，認定吳涉犯共危險致死罪、駕駛動力交通工具發生交通事故致死逃逸罪，今偵結起訴，由台中地院國民法庭審理，合議庭裁定吳羈押理由仍在，今天下午5時裁定接押。

據查，陳男就讀高雄醫學大學職能治療系四年級，案發前在南投、彰化、台中等地實習，實習期間除在服裝店打工，也騎機車送外賣，當天凌晨3時許外送完，剛傳簡訊給女友「要回家了」，不料沒多久就出意外。

陳男父親接受媒體採訪時，曾痛斥「他（吳男）簡直是個殺人凶手」、「如果當時他立刻報警、叫救護車，也許我的孩子還有救」。

苗栗縣吳姓洗車工今年3月間，酒駕七人座行經台中西屯區時闖紅燈，撞死騎機車外送的陳姓醫大生，廂型車頭嚴重毀損。記者陳宏睿／翻攝
苗栗縣吳姓洗車工今年3月間，酒駕七人座行經台中西屯區時闖紅燈，撞死騎機車外送的陳姓醫大生，廂型車頭嚴重毀損。記者陳宏睿／翻攝
苗栗縣吳姓洗車工在今年3月間酒駕行經西屯區時，撞死陳姓醫大生。記者陳宏睿／翻攝
苗栗縣吳姓洗車工在今年3月間酒駕行經西屯區時，撞死陳姓醫大生。記者陳宏睿／翻攝

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民法 酒駕 闖紅燈

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