遭爆「操縱股價賺上億」 愛山林董座、親友等18人遭約談

知名房地產代銷甲山林集團旗下愛山林建設2013年間對策略性投資人私募發行普通股，被控找親友、員工低價認購涉特別背信，又在2020年間連續委託買賣操縱股價，擬制性獲利逾上億元。台北地檢署今指揮調查局依證券交易法搜索愛山林等5家公司，及約談縱橫房地產40年人稱「老祝」的愛山林負責人、任職愛山林總經理的兒子及任職甲山林董座妻子等18人，今晚將陸續移送檢方複訊。

檢調掌握，愛山林建設公司（股票代號2540）為了掌握公司股權，2013年間對策略性投資人私募發行普通股，祝姓董座等人涉找親友、員工以2折價格低價認購發行新股，卻沒有公開揭露此事，涉證券交易法第171條第1項第1款「財務業務文件內容不實」及「特別背信」等罪嫌。

愛山林2013年10月21日重訊指出，「102年10月11日董事會通過私募普通股1.2億股，每股認購價格6元，截至102年10月21日止，共募集42600000股，收足股款計2億5560萬元」

檢方追查，2020年5月至9月間，祝姓董座等人涉嫌連續委託買賣、申報買賣而相對成交，以此抬高股價，擬制性獲利初估逾億元，涉犯證券交易法操縱股價罪嫌。

北檢今依證券交易法財務業務文件內容不實、操縱股價及特別背信，洗錢防制法洗錢等罪嫌，指揮台北市調處搜索祝姓被告等18人及愛山林、仰山林、丰雲、瑞揚、璞緒等5家公司，共等23處所，並通知被告祝姓被告、愛山林總經理、愛山林副董事長、甲山林董事長等18人及相關證人2人到場查證，今晚將陸續移送複訊。