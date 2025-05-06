酒駕超速撞死人！實習律師掏1200萬求緩刑 被害家屬無法原諒：都是在演戲

實習律師鄭兆宇酒後駕駛賓士車，超速撞死高姓吊車司機，台北地院國民法官法庭認為鄭未同理被害家屬的心情，依服用酒類致不能安全駕駛因而致人於死罪判他7年6月徒刑。案經上訴，台灣高等法院今行準備程序，鄭請求法官給予緩刑。記者王宏舜／攝影

知名法律事務所實習律師鄭兆宇參加迎新送舊聚會，酒後駕駛賓士車返家，超速撞死高姓吊車司機，台北地院國民法官法庭認為鄭未同理被害家屬的心情，依服用酒類致不能安全駕駛因而致人於死罪判他7年6月徒刑。案經上訴，台灣高等法院今行準備程序，鄭以已賠償被害家屬1200萬元、一審量刑違誤為由，請求法官給予緩刑；被害家屬則表示「沒辦法接受緩刑」。

鄭兆宇（28歲）2023年5月5日晚間，開賓士車和同事到台北市光復北路「花滔廚房」餐廳用餐，隨後到忠孝東路5段「SING!GO」KTV續攤，翌日凌晨1時許醉倒於街頭。

6日凌晨5點，鄭攔搭計程車到賓士車停車處，自行開車回家，車子行經萬芳交流道往木柵路出口時擦撞到路邊，車子失控飛過分隔島，波及等待左轉的3輛轎車，將54歲高姓駕駛的車子當場撞毀，高也重傷不治。

北院國民法官庭審理時，公訴檢察官表示，鄭兆宇肇事時的時速是84公里，酒駕加上超速是肇事的主因，而鄭酒測值高達每公升0.83毫克，超過標準值3倍，他是實習律師卻知法犯法，惡性重大。

鄭兆宇的委任律師說，鄭將面對法律制裁，已承諾這輩子再也不喝酒，還要擔任反酒駕宣導志工；律師說，鄭已賠償300萬元給被害人家屬，保險公司也給付家屬200萬元強制險，有展現犯後誠意。鄭則表示，當天是事務所舉辦迎新送舊聚會，他肇事後頭部也受創，在急診室住了5天，很多事情已記不清楚；鄭說，他平常很少開車，賓士車是爸爸的，當時因準備律師考試，向父親借車前往圖書館取書，出事當天他是第二次借用。

一審考量鄭兆宇知法犯法、犯罪行為惡性重大，犯罪危害至鉅，卻仍爭執酒後駕車意圖，未同理被害家屬的心情，還迫使被害家屬接受他的賠償金，不過，鄭的家庭支持良好，更生可能性高，判7年6月刑。

鄭不服刑度而提上訴，高院今行準備程序，律師埋怨一審時聲請調查量刑的證據都沒調查，還說他們主張「腦部受損」是狡辯，並引「李佳修酒駕案」類比，指李的家庭支持、社會復歸條件都不如鄭，定讞的刑度僅5年6月，相形之下對鄭並不公允。

辯護律師稱一審因為鄭兆宇是實習律師而拉高刑度，但實習律師的酒駕注意程度應與一般人一樣，例如以前有「業務過失」加重的規定，現在也刪除，鄭在今年2月24日於北院新店簡易庭與被害家屬達成調解，給付1200萬元賠償且已履行，希望高院考量刑法第59條「情堪憫恕」條款予以緩刑。

聽到鄭方的說法，告訴代理人站起來說確實有收到包含強制責任險在內的1200萬元，但調解內容特別載明家屬「無法原諒」，因此是由告代接受道歉而非被害人家屬。

檢察官表示，鄭兆宇遭一審重判並不是因他有法律背景，而是「酒駕行為」無法被接受，何況一審時他逕自送了300支票要求被害家屬接受。法官表示，因二審有了新的情況，刑度是否折讓、折讓程度為何？下次開庭時鄭要提出看法。

鄭兆宇今向被害家屬說「真的很抱歉」，被害家屬則向法官表示沒辦法接受緩刑，她們「堅持不同意」。

家屬庭後受訪時表示，鄭私下到她們家樓下，或是打探靈骨塔位置，卻都安排旁人錄影，想拿來當有悔意的證明，「都是在演戲」。

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