曾指示製作文件傳給共犯 黃呂錦茹確定羈押禁見

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉犯行使偽造私文書、非法利用他人個人資料罪等罪，台北地院裁定羈押禁見，台灣高等法院今駁回她抗告確定。圖／聯合報系資料照片

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免連署造假案，檢方搜索約談後聲押，法官裁定無保請回、當庭釋放；檢方抗告成功，台北地院4月25日傳喚黃呂開羈押庭後裁定羈押禁見，黃呂5日提抗告。台灣高等法院今指出，黃女錦茹「曾指示他人製作某文件傳送予共犯」，裁定抗告駁回，不得再抗告。

高院指出，黃呂錦茹涉犯刑法第216條、第210條行使偽造私文書、個人資料保護法非法利用他人個人資料等罪嫌重大，且黃呂與本案其餘共犯間，關於政治立場及本案犯行部分，均有利害關係，事後又曾指示他人製作某文件傳送給共犯，有勾串共犯、滅證可能。

高院也審酌現今通訊軟體便捷、迅速，且有私密特性，黃呂錦茹可能透過通訊軟體與其他共犯串證，如未予羈押並禁止接見通信，顯難確保後續追訴程序順利進行，有羈押必要。高院認為北院裁定黃呂羈押禁見並無違法或不當，她抗告無理。

本案源於台北地檢署接獲告發，指罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免案的團體疑偽造提議書，4月14日指揮調查局台北市調處搜索，並約談吳沛憶罷團領銜人李孝亮、吳思瑤罷團領銜人張克晉、「罷吳四騎士」賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安等6人；另以證人身分約談劉思吟丈夫林叡等5人說明。林叡複訊後改列被告。

檢察官複訊後將張克晉請回，認定李孝亮、賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安、林叡涉犯偽造文書等罪，分別諭令新台幣20萬元至50萬元不等金額交保，均限制出境、出海。檢調過濾扣案卷證，及比對涉案被告與證人的說法後，4月17日再發動第2波偵查行動，搜索國民黨台北市黨部等地，並約談黃呂錦茹、初文卿、姚富文、曾繁川。

黃呂錦茹原遭聲押，但北院請回，檢方抗告，高院撤銷、發回北院更為裁定。北院的裁定理由指出，綜合檢察官聲請及抗告提出全部證據資料，判斷基礎已與日前聲押時有所不同，黃呂錦茹涉犯行使偽造私文書、非法利用他人個人資料罪等罪嫌犯罪嫌疑重大，有勾串共犯、滅證之虞；經斟酌比例原則，為確保後續偵查、審判之順利進行，具保、責付、限制住居、科技監控等較輕微之強制處分不足以替代羈押，認有羈押之必要，自4月25日起羈押2月，並禁止接見、通信。