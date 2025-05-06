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訪力暘綠能案場引爭議 屏檢：依法例行執行、過程公開透明

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏檢主任檢察官蔡佰達率檢、警、調、廉等人員聯合訪視力暘位在佳冬太陽能光電廠及升壓站。圖／屏檢提供
屏檢主任檢察官蔡佰達率檢、警、調、廉等人員聯合訪視力暘位在佳冬太陽能光電廠及升壓站。圖／屏檢提供

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今說，屏東地檢署5日訪視太陽能大型案場，驚見遭到起訴的力暘能源旗下案場，難道是在向綠色權貴示好，直言綠色權貴果然不一樣。對此，屏東地檢署表示，是依法例行執行，過程公開透明。

屏東地檢署今發新聞稿說明，對於某立法委員6日在社群媒體質疑地檢署日前訪視轄區內綠能光電大型案廠的動機，該次訪視活動，是依據台灣高等檢察署114年2月27日檢文廉字第11410003130號函示，針對經濟部能源署列管、裝置容量達20MW以上的光電案場進行聯合訪視，屬檢察機關例行性執法與法治宣導工作之一，旨在促進產官合作、打擊妨害綠能發展之不法行為。

屏檢表示，藉由與業者面對面溝通，建立聯繫窗口與信任機制，並透過企業座談會加強法律宣導，提醒業者應落實誠信經營與法令遵循，共同防杜非法勢力滲入，確保綠能產業健康發展。

屏檢指出，該次訪視由屏檢主任檢察官蔡佰達率隊，偕同檢察官蕭惠予與「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」成員單位，共17人參與，包括屏東縣調查站、縣警局、廉政署南部地區調查組、政風處、環保局及綠能專案推動辦公室等機關。

屏檢表示，本月5日下午14時30分至16時30分，地檢署實地訪視包括力暘太陽光電教育推廣中心、天權升壓站、鎮安村村民活動中心及天方第一期太陽能光電廠案場，現場由多家業者簡報與導覽，整體過程公開、透明，並無圖利或不當互動情形。

屏檢指出，力暘能源股份有限公司先前雖因涉及相關刑事弊案，經台南地檢署提起公訴，然基於公平原則及執法中立立場，屏東地檢署並未因其涉案背景而將其排除於訪視及宣導對象之外，反而更因藉此機會強化宣導，以杜絕未來可能的不法行為。

屏檢強調，司法機關辦案不分黨派、不問背景，將依證據與法律辦理一切涉及不法案件，並持續配合中央政策推動綠能除弊，不容任何外界干預或扭曲檢察機關的中立性與專業性。

綠能業者向聯合訪視小組成員介紹太陽能光電場之設施設備。圖／屏檢提供
綠能業者向聯合訪視小組成員介紹太陽能光電場之設施設備。圖／屏檢提供
屏檢主任檢察官蔡佰達率檢、警、調、廉等人員聯合訪視力暘位在林邊太陽能光電廠及升壓站。圖／屏檢提供
屏檢主任檢察官蔡佰達率檢、警、調、廉等人員聯合訪視力暘位在林邊太陽能光電廠及升壓站。圖／屏檢提供

屏東縣 法律 綠色

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