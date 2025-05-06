放火釀死…被告開庭竟稱自己太天真 檢察官：天真的人不會放火

曾男（下）、林男（上）遭羈押禁見。記者李隆揆／攝影

曾姓、林姓男子去年向蔡姓鄰居討錢遭拒，潑汽油縱火燒死蔡男，檢方偵結依殺人等罪嫌起訴，士林地方法院今午開羈押庭，認曾、林2人涉犯重罪、嫌疑重大、居住狀況不穩、重要案情供述有出入等，有逃亡、勾串之虞，裁定羈押禁見。

檢警調查，43歲曾男租住新北市淡水區北新路一處民宅4樓，知悉隔壁套房無人居住，又引介居無定所的38歲林男入住；林男去年12月15日上午從淡水區某燒臘店竊取一塊五花肉返家，招呼曾男及黃姓前妻生火烤肉，因缺錢「加菜」，談及鄰居63歲蔡男應有錢財可討，便帶汽油上門，恫稱「認識黑道」逼出蔡男，得手現金400元，還逼不吃葷食的蔡男吃下烤五花肉。

2人食髓知味，當天下午故技重施，蔡男開門但拒絕交錢，2人即朝蔡男潑汽油，林男並持打火機點火，火勢瞬間延燒蔡男全身，也波及林、曾2人，蔡男經送醫仍因全身燒傷等傷重不治，林、曾2人治療後無大礙，今年初出院旋即遭逮，檢方聲押獲准。

士林地檢署調查後認定，林、曾2人分別涉嫌竊盜、恐嚇取財、住宅放火未遂、殺人等罪，今偵結依法起訴2人。

士林地院今午3時開庭審理，曾男坦承所有犯行，公設辯護人說，曾男潑汽油是為嚇唬蔡男，不料林男持打火機點火，主觀上是否故意殺人仍有疑義待查；林男則坦承部分犯行，但否認放火燒屋及殺人犯行。

林男說，「我當時也蠻天真，以為汽油會像酒精一樣，很快揮發，沒想到自己也住進加護病房，鬼門關前走一遭…」過程林男戲謔苦笑，審判長立刻質問「你覺得很好玩嗎？還笑得出來？」。

林男律師主張，林並不認識蔡，案發時也遭曾潑到汽油，衡諸常情並不會刻意點火，主觀上是否有放火故意殺人，仍有疑義待查。

檢方表示，曾男雖坦承犯行，但就重要案情，共犯間供述仍有出入，曾在案發後一度謊稱蔡男「自燃」，仍有避免勾串必要；且曾男案發前已欠租1年，居住狀況不穩，除羈押外無其他手段可震懾曾男到庭受審。

林男部分，檢察官犀利回應林男說法，「天真的人不會放火」，指出林男偵查中供述前後出入大，黃姓前妻到案時還維護林男，一度謊稱是曾男點火、400元是蔡男的餐費等，有逃避司法追訴傾向，且林男案發時無住處居住權，與曾男同樣應與羈押禁見。

法官認為，林、曾2人犯罪嫌疑重大，又是涉犯重罪，且居住狀況不穩，針對重要案情差異甚大，有避重就輕情況，有相當理由認為有逃亡、勾串之虞，應予羈押禁見。