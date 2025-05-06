人妻同居「乾哥」打死丈夫 他今開庭翻供：她動手的

台中市田姓男子去年初與林姓女子，涉打死林女的邱姓丈夫，全案今在台中地院國民法庭審理。記者陳宏睿／攝影

台中市林姓女子在去年初與「乾哥」田姓男子，持塑膠管、鐵鎚等器械，打死邱姓丈夫，全案今在台中地院國民法庭審理，林女辯稱持鐵鎚打人的是田，田原在檢警訊問時，供述有持鐵鎚打邱，但今天全盤翻供，辯稱林女才是持鐵鎚打人的行凶者。

台中地院國民法官今天審理此案，分別針對林女、邱男以被告間證人身分，進行詰問，林女強調，案發時因邱姓丈夫指控，「妳是北港香爐任人插」、「你跟他（田）有一腿」、「狗男女」等語，她持塑膠管攻擊邱頭部3下後，田持鐵鎚毆打邱至少20至30分鐘。

不過田男今天下午面對檢、辯與法官詰問時，翻異之前在警詢、偵訊時的供述，田原在檢警偵辦期間供述，案發時因不滿邱很煩，不過詢問「沒有錢繳房租了」，因此起口角後，爆發衝突，也說當時有鐵鎚攻擊邱男。

田男今天翻供，辯稱動手的是林女，不知林女與邱為何吵架，林女與丈夫口角後，僅有應林女要求，把工具箱內的鐵鎚提供給林女，林女接著對邱男的胸、背部攻擊，邱昏倒在地後，他先將邱抱到浴室做CPR後，再帶到床上做CPR。

但辯護人質疑，田男對於林女動手時拿的是鐵鎚、塑膠管還是甩棍，以及當初為何要在檢警訊問時，承認有持鐵鎚打人，今日卻改口稱動手的是林女，前後供述不一。

檢警調查，林女（28歲）和邱姓丈夫、「乾哥」田姓男子（45歲）同住大雅區租屋處，去年1月11日下午5點多3人因細故發生口角，林女竟夥同田男，分別持塑膠管、甩棍及鐵鎚，合力朝她先生痛毆攻擊，邱送醫後因橫紋肌溶解不治，全案依傷害致死罪起訴後，昨起在台中地院國民法庭審理，預定8日審結宣判。