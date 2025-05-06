快訊

整理／114國中教育會考倒數10天！考試時程、各科重點一把抓

嘉義21歲女大生遭校車輾壓命危 肇事司機稱：沒看到

難獲多數支持？德國總理第一輪投票 梅爾茨得310票「未過半」

聽新聞
0:00 / 0:00

人妻同居「乾哥」打死丈夫 他今開庭翻供：她動手的

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市田姓男子去年初與林姓女子，涉打死林女的邱姓丈夫，全案今在台中地院國民法庭審理。記者陳宏睿／攝影
台中市田姓男子去年初與林姓女子，涉打死林女的邱姓丈夫，全案今在台中地院國民法庭審理。記者陳宏睿／攝影

台中市林姓女子在去年初與「乾哥」田姓男子，持塑膠管、鐵鎚等器械，打死邱姓丈夫，全案今在台中地院國民法庭審理，林女辯稱持鐵鎚打人的是田，田原在檢警訊問時，供述有持鐵鎚打邱，但今天全盤翻供，辯稱林女才是持鐵鎚打人的行凶者。

台中地院國民法官今天審理此案，分別針對林女、邱男以被告間證人身分，進行詰問，林女強調，案發時因邱姓丈夫指控，「妳是北港香爐任人插」、「你跟他（田）有一腿」、「狗男女」等語，她持塑膠管攻擊邱頭部3下後，田持鐵鎚毆打邱至少20至30分鐘。

不過田男今天下午面對檢、辯與法官詰問時，翻異之前在警詢、偵訊時的供述，田原在檢警偵辦期間供述，案發時因不滿邱很煩，不過詢問「沒有錢繳房租了」，因此起口角後，爆發衝突，也說當時有鐵鎚攻擊邱男。

田男今天翻供，辯稱動手的是林女，不知林女與邱為何吵架，林女與丈夫口角後，僅有應林女要求，把工具箱內的鐵鎚提供給林女，林女接著對邱男的胸、背部攻擊，邱昏倒在地後，他先將邱抱到浴室做CPR後，再帶到床上做CPR。

但辯護人質疑，田男對於林女動手時拿的是鐵鎚、塑膠管還是甩棍，以及當初為何要在檢警訊問時，承認有持鐵鎚打人，今日卻改口稱動手的是林女，前後供述不一。

檢警調查，林女（28歲）和邱姓丈夫、「乾哥」田姓男子（45歲）同住大雅區租屋處，去年1月11日下午5點多3人因細故發生口角，林女竟夥同田男，分別持塑膠管、甩棍及鐵鎚，合力朝她先生痛毆攻擊，邱送醫後因橫紋肌溶解不治，全案依傷害致死罪起訴後，昨起在台中地院國民法庭審理，預定8日審結宣判。

丈夫 國民法官 衝突

延伸閱讀

台中女找前男友與夫同居套房 一句「北港香爐」鬧人命

人妻「肉償」買二手豪車！丈夫這反應更心寒 網友震驚：世界瘋了

台中妻夥「乾哥」持凶器打死夫 死者母今淚灑國民法庭

老公私藏鴻海股票...人妻手機報稅見驚人股利 崩潰喊：婚姻迎史上最大危機

相關新聞

影／基隆前民政處長張淵翔涉個資法交保 疑有新事證二度約談後裁定收押

基隆市府民政處前處長張淵翔被控違反個資法、偽造文書罪，利用戶政系統協助查詢罷免綠議員案個資，日前遭檢方聲押，法官以40萬...

涉虐死剴剴 保母劉彩萱「哭認」說謊：我沒勇氣面對內心的愧疚

台北地院國民法官法庭今開庭審理保母劉彩萱、劉若琳姊妹涉嫌虐死男童剴剴案，針對科刑進行辯論。劉彩萱坦承接受馬偕醫院精神醫學...

76行者前總召陳修將虐殺女友 落網前噴辣椒水拒捕罪加一等

傷害前女友致死的76行者前總召陳修將，二審被判決有期徒刑10年10月定讞卻逃脫藏匿，昨晚被彰化縣刑警大事收網逮捕，過程中...

訪力暘綠能案場引爭議屏檢：依法例行執行過程公開透明

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今說，屏東地檢署5日訪視太陽能大型案場，驚見遭到起訴的力暘能源旗下案場，難道是在向綠色權貴示好...

放火釀死被告...開庭竟「自嘲開玩笑」 檢犀利回應：天真的人不會放火

曾姓、林姓男子去年向蔡姓鄰居討錢遭拒，潑汽油縱火燒死蔡男，檢方偵結依殺人等罪嫌起訴，士林地方法院今午開羈押庭，認曾、林2...

涉台智光案戴電子腳環 陳重文怨「2小時就沒電」：精神壓力大

台北市議員陳重文被控成立立錡雲端公司，施壓社會局、台智光在公托中心監視器系統雲端建置案向立錡採購圖利個人321萬元，台北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。