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影／張淵翔收押、謝偉仁交保「皆謝國樑左右手」 張之豪諷：還有多少未爆彈

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆地檢署偵辦市府民政處前處長張淵翔涉嫌違反個資法、偽造文書案，昨天二度約談40萬交保的張淵翔，因有勾串共犯與證人等新事證，今午裁定收押禁見；市政顧問謝偉仁15萬交保。民進黨市議員張之豪說，張淵翔、謝偉仁是謝國樑市長的左右手，他問市長「還有多少未爆彈？」

張之豪說，今早基隆地檢署再度出動，在張淵翔涉嫌盜用基隆市民個資案發現新事證，對法院聲押，張淵翔已經被法官判定收押禁見；同時間安樂區鶯安里的前里長，現任市府顧問謝偉仁，也被約談15萬交保。

張之豪指出，謝偉仁是安樂區鶯安里的前里長，謝偉仁過去幾年來是謝國樑市長的心腹，所有謝國樑的選戰、市府的基層組織管理，都是靠他操盤。

張之豪說，張淵翔、謝偉仁，就是謝國樑市長的左右手。現在謝市長的左手也被抓了，右手也被交保候傳了。「謝市長，請問您準備好要對基隆市民道歉了嗎？與其被慢慢切香腸，不如您整桌菜都擺出來，跟我們一次說清楚就好了？」

市長謝國樑對張淵翔收押表示，尊重檢方辦案，他表示尊重，沒有評論。

張淵翔收押、謝偉仁交保，張之豪：2人是謝國樑的左右手。圖／張之豪提供
張淵翔收押、謝偉仁交保，張之豪：2人是謝國樑的左右手。圖／張之豪提供

偽造文書 基隆 張之豪 張淵翔 聲押 謝國樑

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