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與孔子第75代孫詐領百萬補助款 2主嫌裁定羈押禁見
中華仁德推廣協會前理事長葉東燦、台灣社區關懷愛心服務協會連絡人蔡宗成與台灣中華儒學會理事長、孔子第75代孫孔祥科合謀，以不實收據詐領逾百萬公益補助款，檢調昨發動偵辦，訊後諭令孔以20萬元交保，聲押葉、蔡，台北地院審理，今裁准葉、蔡羈押禁見。
蔡宗成曾任國會助理，利用舉辦公益活動可向中油等機構申請睦鄰補助款的機會，與葉東燦成立數十家協會，找來親友掛名擔任協會負責人，2人再分工向台灣中油、衛福部請款。
檢調昨天搜索中華仁德推廣協會、台灣社區關懷愛心服務協會、台灣原住民愛加倍文教關懷協會、中華髮容國際評審競技研究發展協會等處，以被告身分傳喚蔡宗成、葉東燦、孔祥科等11名被告到案偵訊。
檢察官複訊認為，全案涉詐欺、偽造文書罪，諭令孔祥科20萬元交保，主嫌蔡宗成、葉東燦則聲請羈押禁見。
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