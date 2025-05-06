快訊

整理／114國中教育會考倒數10天！考試時程、各科重點一把抓

嘉義21歲女大生遭校車輾壓命危 肇事司機稱：沒看到

難獲多數支持？德國總理第一輪投票 梅爾茨得310票「未過半」

聽新聞
0:00 / 0:00

與孔子第75代孫詐領百萬補助款 2主嫌裁定羈押禁見

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

孔祥科涉詐領補助款。圖／聯合報系資料照片
孔祥科涉詐領補助款。圖／聯合報系資料照片

中華仁德推廣協會前理事長葉東燦、台灣社區關懷愛心服務協會連絡人蔡宗成與台灣中華儒學會理事長、孔子第75代孫孔祥科合謀，以不實收據詐領逾百萬公益補助款，檢調昨發動偵辦，訊後諭令孔以20萬元交保，聲押葉、蔡，台北地院審理，今裁准葉、蔡羈押禁見。

蔡宗成曾任國會助理，利用舉辦公益活動可向中油等機構申請睦鄰補助款的機會，與葉東燦成立數十家協會，找來親友掛名擔任協會負責人，2人再分工向台灣中油、衛福部請款。

檢調昨天搜索中華仁德推廣協會、台灣社區關懷愛心服務協會、台灣原住民愛加倍文教關懷協會、中華髮容國際評審競技研究發展協會等處，以被告身分傳喚蔡宗成、葉東燦、孔祥科等11名被告到案偵訊。

檢察官複訊認為，全案涉詐欺、偽造文書罪，諭令孔祥科20萬元交保，主嫌蔡宗成、葉東燦則聲請羈押禁見。

中油 公益活動 孔子 愛心 補助款 貪汙

延伸閱讀

涉勾結孔子75代傳人詐公益補助款 前立委助理聲押禁見

孔子75代補教名師詐領公益補助款 驚見前立委助理涉案

孔子75代補教名師涉詐領公益補助款 20萬元交保

孔子75代補教名師涉詐衛服部補助款 遭調查局搜索約談

相關新聞

影／基隆前民政處長張淵翔涉個資法交保 疑有新事證二度約談後裁定收押

基隆市府民政處前處長張淵翔被控違反個資法、偽造文書罪，利用戶政系統協助查詢罷免綠議員案個資，日前遭檢方聲押，法官以40萬...

涉虐死剴剴 保母劉彩萱「哭認」說謊：我沒勇氣面對內心的愧疚

台北地院國民法官法庭今開庭審理保母劉彩萱、劉若琳姊妹涉嫌虐死男童剴剴案，針對科刑進行辯論。劉彩萱坦承接受馬偕醫院精神醫學...

76行者前總召陳修將虐殺女友 落網前噴辣椒水拒捕罪加一等

傷害前女友致死的76行者前總召陳修將，二審被判決有期徒刑10年10月定讞卻逃脫藏匿，昨晚被彰化縣刑警大事收網逮捕，過程中...

訪力暘綠能案場引爭議屏檢：依法例行執行過程公開透明

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今說，屏東地檢署5日訪視太陽能大型案場，驚見遭到起訴的力暘能源旗下案場，難道是在向綠色權貴示好...

放火釀死被告...開庭竟「自嘲開玩笑」 檢犀利回應：天真的人不會放火

曾姓、林姓男子去年向蔡姓鄰居討錢遭拒，潑汽油縱火燒死蔡男，檢方偵結依殺人等罪嫌起訴，士林地方法院今午開羈押庭，認曾、林2...

涉台智光案戴電子腳環 陳重文怨「2小時就沒電」：精神壓力大

台北市議員陳重文被控成立立錡雲端公司，施壓社會局、台智光在公托中心監視器系統雲端建置案向立錡採購圖利個人321萬元，台北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。