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獨／張淵翔收押成功關鍵新事證曝 搜張淵翔住處新發現

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

張淵翔收押成功關鍵新事證曝，檢昨搜索張淵翔住處發現新事證。本報資料照片
張淵翔收押成功關鍵新事證曝，檢昨搜索張淵翔住處發現新事證。本報資料照片

基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨議員「死亡連署」案，市府民政處前處長張淵翔40萬交保，基檢抗告失利昨天二度約談張，今午法官收押禁見。這次收押成功主要基檢提出新事證，新事證主要是檢方昨天搜索張淵翔住處有新發現，查扣多項證物成為說服法官裁定收押關鍵。

基隆地檢署抗告失利後，昨天掌握相關證據後指揮調查人員首度搜索張淵翔住處，查扣張淵翔隨身物品、聯絡資訊與疑似共犯通訊資料成為關鍵新事證，因此二度約談張淵翔到案，但張對相關證物都未吐實、未清楚交代，檢方掌握與多名共犯的犯罪事證。

基隆地院今開聲押庭，法院收押理由指出，指張淵翔涉嫌違反個人資料保護法、偽造文書等犯罪嫌疑重大。依檢察官於羈押聲請書內所舉出的新事證，可見此案的犯罪結構，屬於有很多共犯的犯罪，但張始終隱匿共犯完整犯罪情節。

法官認為，張淵翔對自己本身以外的涉案人員身份及涉案程度都有所保留，且對於自已與共犯間如何分工等細節，均無法說明或閃爍其辭，甚至對究竟有無其他人員參與犯罪，張都避重就輕，因此認定張有勾串共犯之虞，為保全追訴，應予羈押並禁止接見。

偽造文書 基隆 張淵翔 聲押 證據

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