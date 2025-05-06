剴剴115天待「人造無間地獄」遭虐死 律師對劉彩萱求刑115年
台北地院審理保母劉彩萱、劉若琳姊妹涉虐死1歲10個月男童剴剴案，今量刑辯論。剴剴阿嬤出庭表示意見，哭著說透過兒福聯盟找保母，是希望剴剴被好好照顧，保母姊妹可惡、沒人性，請求法官判她們「最重刑」。
剴剴的阿嬤在法庭痛哭超過10分鐘。她說，透過兒福聯盟找保母，是希望「弟弟」被好好照顧，她希望可惡、沒有人性、凌虐弟弟致死的人「判極刑」、「判最重刑」，由於阿嬤哭到無法言語，審判長請社工扶她到法庭外休息。
剴剴阿嬤的訴訟代理人說，剴剴案是教科書等級的凌虐案，犯案動機是不爽剴剴，手段則包括長時間罰站、遮住眼睛、綑綁；律師認為，保母姊妹只承認找得到證據的事，其他的並沒有認罪。
律師還表示，劉彩萱曾傳訊息給劉若琳稱「真想一巴掌轟死他」，出庭卻辯稱是開玩笑；劉彩萱說辦法會要超渡剴剴，實際上卻在祈求自己免卻牢獄之災，劉彩萱漠視剴剴的生命，又毫無悔意，也未與被害人家屬達成和解。
律師還說，剴剴在劉彩萱家115天，「115天人造無間地獄，度日如年」，劉彩萱應論處有期徒刑115年、劉若琳應判處有期徒刑18年，不過，有期徒刑上限是30年，因此請國民法庭判劉彩萱無期徒刑。
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