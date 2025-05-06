疑隱匿涉案人身分！張淵翔「說詞閃爍」遭收押 基檢曝：有多名共犯結構

張淵翔收押理由曝，檢提多名共犯結構，他隱匿其他涉案人身分及如何分工，遭到收押禁見。本報資料照片

基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨議員「死亡連署」案，市府民政處前處長張淵翔40萬交保，基檢抗告失利昨天二度約談張，今午法官收押禁見。法官收押理由曝，指檢方提新事證指有多名共犯，但張隱匿共犯犯罪情節，對其他涉案人員身份及分工多有保留，有勾串共犯之虞，因此裁定收押禁見。

張淵翔先前坦承利用戶政系統資料協助國民黨基隆市黨部罷免民進黨市議員，檢方聲請羈押，但法官上月29日裁定40萬交保，認為已坦承犯案無羈押之必要。基檢不服提起抗告，本月2日晚高院駁回確定。

基隆地檢署抗告失利，另起灶爐灶，昨天上午10時指揮基隆市調查站，二度傳喚張淵翔、前安樂區鶯安里長、市政顧問謝偉仁後，今天凌晨2時依張、謝涉犯偽造文書等罪，並提出張涉有勾串共犯與證人等新事實新證據，向法院聲押張淵翔，諭知謝15萬交保。

基隆地院今開聲押庭，法院說明收押理由指出，指張淵翔涉嫌違反個人資料保護法、偽造文書等犯罪嫌疑重大。依檢察官於羈押聲請書內所舉出的新事證，可見此案的犯罪結構，屬於有很多共犯的犯罪，但張始終隱匿共犯完整犯罪情節，並未吐實。

法官認為，張淵翔對自己本身以外的涉案人員身份及涉案程度都有所保留，且對於自已與共犯間如何分工等細節，均無法說明或閃爍其辭，甚至對究竟有無其他人員參與犯罪，張都避重就輕，因此認定張有勾串共犯之虞，為保全追訴，應予羈押並禁止接見。