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借帳戶投資股票「逾億收益」 法院判決返還股票與股息

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹地方法院。記者郭政芬／攝影
新竹地方法院。記者郭政芬／攝影

新竹某家科技吳姓執行長基於投資需求，借用他人帳戶從事股票交易，雙方就財務結算細節產生爭執，該執行長逝世後，其繼承人續行訴訟。新竹地院近期審理終結，裁定繼承人勝訴，被告需返還優你康、台灣光罩等股票和相關股息。

根據判決書，吳姓執行長主張基於投資需求，他在民國101年以前即與陳男協議，用陳男和其配偶帳戶從事股票交易，惟雙方未詳細記錄每筆交易與資金往來。後來將陳男的帳戶結清，110年要結算陳男配偶帳戶，但雙方對結算數額有爭議，委任關係於111年1月終止，陳男仍持有吳的優你康股票13萬9174股、台灣光罩股票31萬5千股及帳戶款項。

此外，勾稽吳男使用其他人頭證券帳戶交易明細，共購買11檔股票、收益為1.2億多，加上曾於102年、107年匯款給陳3千5百多萬，扣除陳男已匯回1.2億多，要求返還3100多萬。

陳男答辯，104年雙方已結清證券帳戶，銀行帳戶授權至109年，因吳男疑操縱股價涉犯證券交易法，他擔心帳戶遭濫用，他停止出借，並於110年商議結算現金1300多萬，及留存台灣光罩、優你康股票作為未來恐負擔稅責的共識。他已將應返款匯給吳男妻女，並於110年匯出最後一筆結清款項。

對於吳男要求返還股票與金額3100多萬，陳男認諾部分請求，吳男則稱帳戶借吳男共用時，尚有庫存其他股票，且他本身也使用該帳戶買賣股票，吳男應提出5檔股票的關聯舉證，且雙方已於110年結算資產，不得請求返還。

法官認為，陳男於114年3月言詞辯論時，就返還優你康股票、台灣光罩股票和股票股息，自屬有據，應予准許。而原告主張帳戶內的交易都屬於吳男所為，應提出下單、成交、自有資金匯入等相關證據。再者，依據徐姓證人所製作的帳冊，在買賣股票僅記載6檔股票，無其他5檔股票的交易紀錄。

最後法院認定，陳男已於110年間匯款1300多萬結清資產，除認諾部分外，吳男於帳戶已無餘資或獲利。最終裁定返還優你康股票13萬9174股、台灣光罩股票31萬5千股及165萬9086元，超出部分駁回。

新竹 繼承人 財務 資產

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