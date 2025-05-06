單親母獨自養女兒無力繳健保費…桃園分署母親節前送暖

桃園市平鎮區一名莊姓女子因積欠健保費未繳納，案件移送至法務部行政執行署桃園分署執行。桃園分署得知莊女剛換工作，收入尚未穩定，且獨自撫養孩子，需負擔龐大的學費與日常開支，對此莊女請求一個月緩衝期，待領薪水後分期繳款，桃園分署在母親節前夕致贈慰問金，幫助莊女度過難關。

桃園分署指出，49歲莊姓女子因積欠健保費約2萬6000元未繳，經桃園分署扣押莊女薪資，莊女向執行同仁坦言，前份工作在電子廠上班，因身體出了狀況而離職，上個月才剛找到新工作，第1個月的薪水都還沒領到，還需獨自扶養一名國中一年級的女兒，前陣子還向朋友借錢以支付小孩的學費，生活壓力沉重，誠懇表示希望能有一個月的緩衝期，待領到薪水後，便會盡快分期繳清所欠款項。