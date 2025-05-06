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影／基隆前民政處長張淵翔涉個資法交保 疑有新事證二度約談後裁定收押
基隆市府民政處前處長張淵翔被控違反個資法、偽造文書罪，利用戶政系統協助查詢罷免綠議員案個資，日前遭檢方聲押，法官以40萬交保，檢察官火速提抗告但失利。基隆檢方昨天二度約談張淵翔，因有新事證訊後聲押，今天中午法官裁定收押。
市長謝國樑對張淵翔收押表示，尊重檢方辦案，他表示尊重，沒有評論。
張淵翔在偵訊時坦承有違反個資法等行為，4月30日向基隆市長謝國樑請辭獲准，民政處長一職目前由副處長趙明華暫代。
基隆綠營人士質疑，張淵翔是政務首長，理應恪守行政中立原則，卻利用戶政系統，來幫助罷免綠營基隆市議員，涉嫌提供個資給特定人士偽造連署書，市長難辭其咎。市議員張之豪日前說，洩漏個資難道是民政處長一個人所為，希望基隆市政府徹查民政處轄下的戶政系統，是否有相關的人員涉及洩漏個資？有無其他共犯？
基隆檢方昨天再度傳訊張淵翔，與原先抗告案無關，基隆地檢署提出新事證，檢方偵訊後聲押，因夜間不訊問，今天上午10時30分開羈押庭審理。今天中午法官以有串證之虞裁定收押禁見。
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