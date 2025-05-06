涉虐死剴剴 保母劉彩萱「哭認」說謊：我沒勇氣面對內心的愧疚

台北地院國民法官法庭今開庭審理保母劉彩萱、劉若琳姊妹涉嫌虐死男童剴剴案，針對科刑進行辯論。劉彩萱坦承接受馬偕醫院精神醫學部醫師徐堅棋團隊鑑定說謊，表示「一直沒勇氣面對內心的愧疚，自責一直存在」。

劉彩萱接受自己的律師詰問表示，會幫剴剴寫超渡「疏文」，是希望剴剴順利抵達淨土，她曾替剴剴辦12天法會，並向佛祖稟報，所以在疏文寫「原諒阿姨」等，有關「疏文」裡要剴剴的家人不要要求太高賠償金，則是信眾建議的。

劉彩萱說，她曾請律師跟剴剴家人談和解，請律師找她的保險業務詢問保單解約大概能拿到多少錢？印象中解約會有80到100萬元，不過，剴剴家人沒有同意。

劉彩萱還表示，2024年10月接受馬偕醫院團隊鑑定時說謊，謊稱照顧剴剴時沒注意到他身上有瘀傷，一直到上周開庭時她才坦承，劉彩萱哭說「我一直沒有勇氣面對，內心的愧疚、自責一直存在，沒有遞減，只有遞增」等。

關於剴剴身上的傷勢，審判長問劉彩萱是否還是要主張除了綑綁是她造成、其餘的都是剴剴自摔造成？劉彩萱先說「我錯了，對不起」，再補一句「應該說是我造成的」。

劉若琳也接受自己委任的律師詰問。劉若琳表示，剴剴過世之後，劉彩萱說在宮廟作法會要花30萬元，所以她湊了10萬元給姊姊用，還對劉彩萱說畢竟孩子是在妳手中沒了，有心作法會是件很好的事

劉若琳還說，劉彩萱有幼保經驗、當過保母，但開庭時聽到劉彩萱帶小孩的方式嚇到，如果她初能察覺力高一些，或許不會造成現在的後果。