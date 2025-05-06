76行者前總召陳修將虐殺女友 落網前噴辣椒水拒捕罪加一等

傷害前女友致死的76行者前總召陳修將，二審被判決有期徒刑10年10月定讞卻逃脫藏匿，昨晚被彰化縣刑警大事收網逮捕，過程中使用辣椒水攻擊企圖逃脫，造成多名員警受傷，彰化地檢署以槍砲彈藥刀械管制條例、妨害公務等罪嫌，另案追訴，嚴加查辦。

彰檢今指出，陳修將逃亡年餘，被警方鎖定，昨晚7點44分收網，彰化刑大在彰化縣員林市逮捕，並查扣持有疑似槍彈等物，陳修將極度抗拒，使用辣椒水攻擊執行員警，造成多名員警等人受傷。

彰檢表示，陳修將2021年10月14日晚上，在彰化縣埔心鄉某汽車旅館，徒手毆擊胡姓女子的頭部及臉部，並用力抓拿她的頭部往房間地板撞擊多下，使胡女的腦部右側顳頂枕葉及腦部其他多處出血，引發創傷性休克，陳修將找友人一起把胡女送醫仍不治。

彰檢檢察官提起公訴，經二審法院判處陳修將有期徒刑10年10月，去年4月間經最高法院駁回上訴而確定。陳修將在彰檢通知執行前拒不到案逃亡，彰檢發布通緝，昨經彰化縣警察局刑事警察大隊合力制服逮捕歸案。