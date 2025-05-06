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沈慶京再次聲請具保停押！律師：羈押對老人是一種折磨

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北地院今開庭審理民進黨前主席柯文哲所涉京華城弊案，傳喚威京集團財務經理張志澄出庭，張聲請傳喚集團下轄耀群公司財務副理洪秀鳳、威京財務副理張秀桃作證，洪女、張女都表示會捐政治獻金給民眾黨是受張的指示，都否認對容積率事知情。

今天庭審由於與威京集團主席沈慶京有關，合議庭也提解沈出庭，准允沈的辯護人行補充詰問，審判長曉諭法庭詰問規則、旁聽規則良久，沈一度不解表示「要消化一下」，後來在律師說明後理解合議庭用意。

關於證人證言，公訴檢察官表示，洪秀鳳、陳秀桃以個人名義捐款給民眾黨是聽從張志澄的指示，威京集團主席沈慶京則在背後交代張辦事。

沈慶京的律師表示，證人的證述不能證明沈犯罪，此外，沈的律師也說，律師會見時沈渾身發抖，尿道也受感染，另有敗血症，羈押對老人家是一種折磨，再度以健康因素替沈聲請具保停止羈押。

檢方指控張志澄指示洪秀鳳、張秀桃以政治獻金名義捐贈民眾黨行行賄之實，洪秀鳳作證時說，她與張志澄是上下級關係，曾協助京華城找土地資料獲一筆10萬元所得，但不知道張有無參與京華城爭取容積率的事。

洪秀鳳作證表示，她2020年3月捐款給民眾黨，是張志澄問是否能做政治獻金，但張沒有說明原因；洪女說，捐款給民眾黨的錢是沈慶京的私款，張志澄沒有透露與沈慶京如何討論捐款，也不知道沈如何交辦張要捐款的事，更沒看過鼎越公司與京華城的協議書。

陳秀桃證稱，她在威京集團負責與聯貸銀行的業務往來，工作內容並不涉及京華城，京華城公司曾有一次請她查找資料，但她從未參與京華城容積率的事、沒參加過相關記者會，也沒有幫忙京華城陳情。

沈慶京今天因京華城案押解出庭。記者葉信菉／攝影
沈慶京今天因京華城案押解出庭。記者葉信菉／攝影
威京集團財務經理張志澄今天出庭。記者葉信菉／攝影
威京集團財務經理張志澄今天出庭。記者葉信菉／攝影

捐款 民眾黨 沈慶京

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