「受精卵，對不起，它不是小孩」同業再曝呂秋遠錄音檔

律師呂秋遠經常在臉書分享社會時事與兩性感情觀點，日前呂爆出私生子風波後，發文指「媽媽都沒意見了」又刪文，黑心律師楊律師繼分享生母10篇心聲長文後，昨天再曝光呂秋遠與生母的對話錄音檔，只聽到呂說出「這個受精卵，對不起，它不是小孩」。

楊律師昨天在臉書公布錄音檔，PO文寫下「誰，會說出這種話？會這樣對待女方及女兒？」錄音檔全文逐字稿如下：

男：妳做妳的決定，我就會做我的決定，如果妳決定要把小孩生下來，那也趕快決定比較好，因為我沒有辦法跟妳工作，我沒有辦法。事實上來說，即便，以後，我們，這個小孩子拿掉以後，這個受精卵，對不起，它不是小孩，這個受精卵其實。

女：什麼東西啊？她現在已經有心跳了也！

男：不關我的事，我對它完全沒有感情，這個受精卵，即便，妳要留下來，我們的工作當然沒辦法在一起，不可能接受，因為我沒有辦法，如果妳要，我也不會再跟妳有任何交集，這我都先說⋯；妳跟老闆上床，老闆跟妳上床，我們兩個都有錯，說真的，我也覺得我應該要好好調整我們的關係。

網紅陳沂昨天在臉書發文指出，太精彩，呂秋遠和孩子生母的電話錄音檔流出！他一直強調只是個「受精卵」，他對「受精卵」沒有感情，如果女方不拿掉，他也不會再跟女方有任何交集。他對女方懷孕生子過程不聞不問，孩子生下也不認，弄上法院才認。

陳沂表示，判決出來怕被爆出，才試圖聯繫生母溫情攻勢要封口。生母心軟不對外發言，他就發文囂張說，他老來得子明明就是好事，孩子生母都沒說話了，酸民是在酸什麼？還嗆酸他的人就是在酸他孩子，等著收傳票。

陳沂提到，一系列操作後，底下粉絲繼續幫呂秋遠加油，他也理所應當然的繼續當他的「十點暖男」律師，馬上再消費剴剴案發表他慷慨激昂的論述，儼然關心婦孺弱勢的正義使者。終於，孩子生母看不下去公開一切事實。

陳沂質疑，呂秋遠暖男形象崩壞，刪文關閉留言，躲起來不敢面對。這次怎麼不敢對自己的渣男行為，發表十點看法啊？

作家「我是孔劉的太太，凱薩琳・孔 - 江姸熹」臉書粉專逾4.8萬人追蹤，她昨天則在臉書發文指出，「我聽過的版本有5分鐘，聽完後真的覺得呂秋遠想甩鍋，把一切導向女生一廂情願地愛他。」她想問「欸，不是啊，如果不愛生母，為什麼會發生關係？」