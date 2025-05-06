90歲阿嬤燙髮「頭會冒煙」...她灼傷住院10多天 美容院老闆娘有罪定讞

高雄市蕭姓美容院老闆娘3年前農曆年前除夕替90歲李姓阿嬤燙頭髮時，未注意烘罩蒸氣熱度過高、藥水滴落，造成李女頭皮、臉頰、眼眶灼傷，一審蕭蕭獲判無罪，二審改依過失傷害罪判拘役40日，得易科罰金，並宣告緩刑2年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

李姓阿嬤2022年1月31日上午9時許前往美容院燙頭髮，蕭女明知她為近90歲老人，頭皮本比一般人敏感，為李女塗抹燙髮藥水後，再罩上大烘罩加熱，但因烘罩蒸氣熱度過高，導致李女右側頭皮化學性二至三度灼傷，又因使用保護頭髮的魔鬼氈髮帶效果不佳，燙髮藥水沿著李女臉部滴落，也造成右臉顏面眼眶化學性灼傷。

李女作證時指出，她當時有跟蕭女說會燙、「頭會冒煙」，但蕭女掀起烘罩後，又用吹風機吹。一審認定檢方沒有舉證證明女老闆塗抹過量燙髮藥水，燙髮藥水因烘罩蒸氣熱度沿臉部滴落導致客人受傷，判決無罪。

二審認為，李女是近90歲老人，頭皮本較一般人敏感，且與蕭女為鄰居關係，蕭女是執業多年的美髮業者，卻因烘罩過熱造成李女頭皮灼傷，之後李女告知頭部太熱後，蕭女又僅移開烘罩，並未拿下髮捲仔細檢查頭皮狀況，就繼續第2次塗抹燙髮藥水，確實有疏失。