陳修將以更生人從事遺體修復 卻因殺害女友再繫牢獄

每逢國內重大傷亡事故，由陳修將擔任召集人「76行者」修復團隊，都主動前往修復亡者遺體，建立良好形象，尤其陳修將曾因案繫獄，出獄後，以更生人身分從事公益，更獲得好評。沒想到，2021年10月，陳修將因殺害胡姓女友被逮，又棄保逃亡，如今被逮，再繫牢獄。

陳修將年輕時混黑道，經營賭場、應召站，還有槍砲彈藥等前科被判刑，因父母不放棄，他出獄後，在家人和妻子支持下重新做人，妻子勸他行善彌補過錯，陳修將經營葬儀社，經常免費修復經濟弱勢者及無主的遺體，尤 2021年4月太魯閣號重大出軌意外後，陳修將號召全國逾百名遺體修復師到場為往生者修復遺體，獲得表揚，令人全國人民印象深刻。

陳修將公益形象聲名起來之後，2021年10月8日，他與胡姓女友投宿彰化縣某汽車旅館，10月15日清晨2點多送開車送胡女就醫，醫護人員發現她到院前死亡，急救半小時仍不治，醫院報警處理，警詢後依涉犯傷害、殺人罪嫌移送偵辦，

陳修將在2021年10月因懷疑胡姓女友與男性友人有染，竟抓胡女頭部往地板床鋪猛砸，胡女頭部受重創送醫不治，彰化地方法院依犯傷害致死罪判徒刑9年6月，案子經上訴，台中高分院認為原判量刑過輕，改判10年10月，最高法院最終依害致死罪判刑10年10月定讞，並獲30萬元交保候傳，他卻棄保潛逃，彰化地檢署在去年5月發布通緝。