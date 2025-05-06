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防狼噴霧當消毒劑噴麥當勞馬桶 1男屁股被辣到1男嘔吐遭起訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄凌姓男子在麥當勞上完廁所後拿酒精噴灑消毒，結果卻誤拿防狼噴霧器噴灑，因內含辣椒素及芥末，導致後面兩個使用的男客屁股被辣到，另外一人則嘔吐不停，雄檢調查後，依過失傷害罪將凌男起訴。

去年8月10日下午4時許，30歲凌姓男子到新興區五福二路麥當勞，因肚子不舒服跑到廁所，完事後便隨手拿攜帶的「酒精」消毒，結果卻誤拿防狼噴霧器，導致廁所內充滿刺鼻的異味。

凌男聞到異味後裝作沒事離開，後面孫姓男客進到廁所，卻觸碰到防狼噴霧器的化學物質，立即想要嘔吐，另一名農姓男客則是在凌男噴完防狼噴霧器後2小時進到廁所，坐在馬桶蓋上也被「辣」到。

警方獲報後，隔天上午循線找到凌男，並在他身上扣得6瓶美、德製造的防狼噴霧器；凌男警訊時坦承是噴錯藥劑，並不是故意噴灑。

但高雄地檢署檢察官偵訊時，他又改口是被警察恫嚇才會認罪；檢方發現，凌男攜帶的防狼噴霧器內含辣椒素、少量芥末和環保冷媒，3種成分都不是法令管制毒物，不構成投放毒物罪，偵結後依過失傷害罪將他起訴。

防狼噴霧器示意圖。圖／台中市警察局婦幼隊提供
防狼噴霧器示意圖。圖／台中市警察局婦幼隊提供

傷害罪 廁所 麥當勞

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