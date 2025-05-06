防狼噴霧當消毒劑噴麥當勞馬桶 1男屁股被辣到1男嘔吐遭起訴

高雄凌姓男子在麥當勞上完廁所後拿酒精噴灑消毒，結果卻誤拿防狼噴霧器噴灑，因內含辣椒素及芥末，導致後面兩個使用的男客屁股被辣到，另外一人則嘔吐不停，雄檢調查後，依過失傷害罪將凌男起訴。

去年8月10日下午4時許，30歲凌姓男子到新興區五福二路麥當勞，因肚子不舒服跑到廁所，完事後便隨手拿攜帶的「酒精」消毒，結果卻誤拿防狼噴霧器，導致廁所內充滿刺鼻的異味。

凌男聞到異味後裝作沒事離開，後面孫姓男客進到廁所，卻觸碰到防狼噴霧器的化學物質，立即想要嘔吐，另一名農姓男客則是在凌男噴完防狼噴霧器後2小時進到廁所，坐在馬桶蓋上也被「辣」到。

警方獲報後，隔天上午循線找到凌男，並在他身上扣得6瓶美、德製造的防狼噴霧器；凌男警訊時坦承是噴錯藥劑，並不是故意噴灑。