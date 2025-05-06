廣明併台硝傳內線交易 董事親友7人買賣股票獲利60餘萬元遭起訴

廣達公司2021年間換股併購台硝公司，台硝終止上市，台北地檢署追查2間公司董事及親友等7人，在禁止交易期間買賣股票，不法獲利約60萬餘元，全案今偵結，依證券交易法內線交易罪起訴廣明董事陳炳宜兒子陳金燦及台硝董事許正義等7人。

起訴指出，台硝公司(原上市代號1724，2021年11月1日終止上市)是電子級硫酸生產廠，最大股東原本是吳氏家族， 林氏家族經營廣明公司入主台硝後成為最大股東，全案於2021年1月11日由代表台硝、廣明公司的林宏信、林怡岑與台硝總經理林耿步簽署保密承諾書，達成廣明併購台硝的共識，重大消息已明確。

台硝在同年3月31日開董事會決議通過並在台灣證券交易所開重大訊息記者會，當晚6點53分也在公開資訊觀測站公告廣明以每股新台幣16元取得台硝其餘約59.79％股權的股份轉換案，台硝成為廣明子公司後終止上市。

檢方指出，消息明確點在2021年1月11日起至3月31日晚上6點53分公開後18小時，為禁止交易台硝股票期間。

廣明董事陳炳宜兒子陳金燦3月29日開車載父親參加董事會，得知併購案，返家車程中再次向父親確認重大消息真偽，晚上和妻許美仁、兒陳昱承吃晚餐時告知此事，並指示「有錢可以買100張，併購價格為每股16元」一家3口隔天涉買股票，並在4月9日賣出，實際獲利共16萬6400元。

台硝公司前員工高玉環轉到吳氏家族經營的力行投資公司上班，於3月4日經林宏信、林耿步說明併購案會議後，從旁聽聞併購案得知重大消息，且告知女婿陳軍甫、兒子陳偉亮此消息；高玉環等3人涉買賣股票獲利20萬9730元。