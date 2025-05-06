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案情出現新事證？基隆檢方再度傳訊聲押前民政處長張淵翔

聯合報／ 記者游明煌邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市前民政處長張淵翔被控公器私用協助查詢罷免案個資，日前遭檢方聲押，法官以40萬交保，檢察官火速提抗告。基隆檢方昨天再度傳訊張淵翔，偵訊後聲押，疑似案情出現新的事證，引發關注。

張淵翔在偵訊時坦承有違反個資法等行為，4月30日向基隆市長謝國樑請辭獲准，民政處長一職目前由副處長趙明華暫代。

基隆綠營人士質疑，民政處前處長張淵翔是政務首長，理應恪守行政中立原則，卻利用戶政系統，來幫助罷免綠營基隆市議員，涉嫌提供個資給特定人士偽造連署書，市長難辭其咎。市議員張之豪日前說，洩漏個資難道是民政處長一個人所為，希望基隆市政府徹查民政處轄下的戶政系統，是否有相關的人員涉及洩漏個資？有無其他共犯？

基隆檢方昨天再度傳訊張淵翔，與抗告案無關，代表案情可能出現新事證，檢方偵訊後聲押，因夜間不訊問，預計今天上午10時30分開羈押庭審理。

基隆檢調偵查罷免兩名民進黨市議員偽造文書案，民政處長張淵翔也被查出涉案。本報資料照片
基隆檢調偵查罷免兩名民進黨市議員偽造文書案，民政處長張淵翔也被查出涉案。本報資料照片

個資 張淵翔

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