案情出現新事證？基隆檢方再度傳訊聲押前民政處長張淵翔

基隆市前民政處長張淵翔被控公器私用協助查詢罷免案個資，日前遭檢方聲押，法官以40萬交保，檢察官火速提抗告。基隆檢方昨天再度傳訊張淵翔，偵訊後聲押，疑似案情出現新的事證，引發關注。

張淵翔在偵訊時坦承有違反個資法等行為，4月30日向基隆市長謝國樑請辭獲准，民政處長一職目前由副處長趙明華暫代。

基隆綠營人士質疑，民政處前處長張淵翔是政務首長，理應恪守行政中立原則，卻利用戶政系統，來幫助罷免綠營基隆市議員，涉嫌提供個資給特定人士偽造連署書，市長難辭其咎。市議員張之豪日前說，洩漏個資難道是民政處長一個人所為，希望基隆市政府徹查民政處轄下的戶政系統，是否有相關的人員涉及洩漏個資？有無其他共犯？