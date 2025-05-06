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分手求復合男騷擾女方機車放紙條 徘徊住家跟騷法判3月

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣陳姓男子與女友分手後，竟持續騷擾女方，反覆打LINE或以無顯示號碼騷擾，還到女方家樓下徘徊，在樓下大喊女方名字半小時，還連續數日在女方機車上放請求復合紙條，女方心生畏怖，決定提告。屏東地院審理，陳姓男子違反跟蹤騷擾防制法判處有期徒刑3月，可易科罰金，可上訴。

判決指出，陳男與女友在去年4月分手，陳男竟在去年5月到7月，反覆以LINE或以無以顯示號碼來電騷擾女方，還在去年5月10日凌晨到女方家樓下徘徊，還大聲呼叫女方的名字長達30分鐘。且還在這段期間在女方的摩托車上放上請求復合的紙條，造成女方困擾，且影響生活日常，決定提告。

判決指出，陳姓男子面對個人感情因素，未能理性處理，持續跟蹤騷擾女方，對女方的日常生活及社會活動造成相當干擾，所為實有不該，考量犯後尚能坦承犯行，依違反跟蹤騷擾防制法，判處有期徒刑3月，可易科罰金1天1千元，全案可上訴。

屏東縣陳姓男子與女友分手後持續騷擾女方，造成女方心生畏怖決定提告，屏東地院判陳男違反跟騷法判處3月有期徒刑，可易科罰金。圖為示意圖。圖／本報資料照
屏東縣陳姓男子與女友分手後持續騷擾女方，造成女方心生畏怖決定提告，屏東地院判陳男違反跟騷法判處3月有期徒刑，可易科罰金。圖為示意圖。圖／本報資料照

屏東縣 紙條 跟蹤騷擾

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