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京華城弊案今天押解沈慶京審判 後天柯文哲出庭

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北地院今天開庭審理民進黨前主席柯文哲所涉京華城弊案，提解威京集團主席沈慶京、傳喚威京集團財務經理張志澄出庭；後天將提訊柯文哲、沈慶京、台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗出庭判。

目前全案有4名羈押被告，4人全不認罪，合議庭已排庭期至今年11月，柯的交保時間點可能落在相關證人詰問完畢後，不過，柯文哲一方尚未完整出證，庭審進度、進程有變化與調整是意料中事。

台北地檢署2024年12月26日依貪汙治罪條例圖利、違背職務收賄、公益侵占、背信罪起訴柯文哲，求刑28年6月，併科罰金5000萬元，褫奪公權10年；柯否認犯罪，並與偵查、公訴檢察官法庭互嗆，柯辱檢方「不要臉」，庭審氣氛火爆。

沈慶京除極力爭取保外醫治外，更否認行賄罪，還批檢調人員如明朝「錦衣衛」逼他陷害柯文哲，指檢方「強姦我的肉體、靈魂」，希望法院公平審判 。

應曉薇稱，她身為民代為民眾陳情、與市府協調，是理所當然的事 ，多次在法庭中感謝沈慶京為公益事務捐輸。

李文宗否認與柯文哲共犯侵占、背信罪，李辯說，他會以木可公關公司的錢至於支付競辦人員薪水，是考量工作人 員的勞健保及退休金，而眾望基金會的成立在彰顯民眾黨的價值，沒有犯罪意圖。

民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
威京集團主席沈慶京。圖／聯合報系資料照片
威京集團主席沈慶京。圖／聯合報系資料照片

李文宗 柯文哲 沈慶京

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