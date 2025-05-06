涉勾結孔子75代傳人詐公益補助款 前立委助理聲押禁見

孔子第75代傳人孔祥科，被控與前立委陳宜民助理蔡宗成勾結，透過中華仁德推廣協會理事長葉東燦當人頭，假借辦活動之名，實則向衛福部、中油詐領公益補助款，金額達數百萬元；調查局新北市調查處新店站昨搜索約談10餘人到案，台北地檢署漏夜複訊後，認為還有其他部會機關遭詐，犯罪金額恐達上千萬元，今凌晨依串滅證之虞聲押禁見蔡宗成、葉東燦。

至於孔祥科則被檢方依詐欺罪20萬元交保。檢方同步約談台灣社區關懷愛心服務協會理事長葉昀恩（蔡宗成兒子）、中華髮客國際評審競技研究發展協會實際負責人楊成俊、活力四射公司負責人陳宏昌、台灣原住民愛加倍文教關懷協會理事長鐘大偉等人，訊後請回。

據調查，孔祥科是台灣儒學總會、中華經典與時代價值學會、台灣職工教育和職業培訓協會、中華鄉村農業協會理事長，實際掌控這4家協會，他於2022年間，將公司大小章交給葉東燦使用，當時中油執行「睦鄰專案計畫」，因申請補助款需立委推薦函，孔祥科找上蔡宗成配合，透過蔡宗成昔日在立法院人脈取得推薦信。

葉東燦利用這4家協會名義，陸續舉辦「第三屆兒少保護就業安全暨節能減碳宣導」等活動，光一年就向中油、衛福部詐領數百萬元補助款。檢調進一步發現，由於一個活動可向不同部會申請補助款，因此除衛福部、中油受害外，還有不少其他部會也遭詐，且犯罪時間從2023至2025年持續進行中，為釐清究竟有多少機關受害，有必要聲押葉東燦、蔡宗成。

據了解，蔡宗成過去是侯彩鳳、陳宜民等重量級立委助理，長期深耕國會，在立法院擁有豐沛人脈，綽號「蔡門神」，是詐領案關鍵人物，目前是中華中小企業促進協會理事長。

孔祥科是經濟學者，2020年他擔任數字雲端公司顧問，該公司增資1億餘元，因有陸企資金，被經濟部投審會卡關，孔祥科向時任立委廖國棟關說，廖國棟指示辦公室主任丁復華「處理」，並向孔祥科索賄70萬元。

台北地檢署去年8月依貪汙收賄罪起訴廖國棟、丁復華，並依行賄罪起訴孔祥科，但考量孔祥科坦承犯行，請法院從輕量刑。