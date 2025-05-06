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雲林光電弊案再一樁 八角亭標案7人交保

聯合報／ 記者簡慧珍陳雅玲／連線報導

彰化地檢署向上溯源偵辦光電綠能工程舞弊案。記者簡慧珍／攝影
彰化地檢署向上溯源偵辦光電綠能工程舞弊案。記者簡慧珍／攝影
彰檢去年偵辦彰化竹塘、雲林二崙太陽光電招標弊案，擴大追查出二崙鄉八角亭公墓光電標租案也涉及貪瀆，二崙鄉代會主席楊世彬涉洩漏招標內容，讓蔡姓綠能廠商得標；彰檢上月底搜索8處，帶回前鄉長鍾福助、楊世彬等14人，諭知鍾10萬元、楊60萬元、蔡姓廠商50萬元交保。

檢方調查，竹塘鄉公墓光電標租案、二崙果菜市場光電標租案涉及貪瀆，去年11月已依貪汙治罪條例起訴竹塘鄉長蔡碩任及鄉代會主席林淑女、雲林二崙鄉長鍾東榮及楊世彬等人。

彰檢追查發現，二崙鄉公所2023年11月發包的八角亭公墓標租案涉貪瀆，總面積約1613坪，肅貪專組檢察官陳鼎文指揮調廉警專案小組，同步搜索8處所，傳喚涉案被告及證人等14人。

調查發現，二崙鄉代表會主席楊世彬涉洩漏招標內容，讓蔡姓綠能廠商承攬二崙鄉公墓光電工程；據了解，綠能廠商找地設置太陽光電系統，蔡經江姓掮客介紹認識楊世彬，以拓展公所財源為由，說服多名鄉代同意在零售市場屋頂、遷葬後的八角亭公墓設置。

檢方傳訊鍾福助、楊世彬等人，訊後鍾以10萬元、楊60萬元、蔡姓廠商50萬元、江姓掮客20萬元、光電公司2名李姓員工各10萬元、鄉公所楊姓課員10萬元交保。

鍾福助表示，鄉長任內公墓常被丟廢棄物，鄉代建議做太陽光電，可省清理預算，又有回饋金；他當時聲明，要各家廠商不要來找他，「我清清白白，什麼都不要，一切公開招標」，他不解為何被調查。

公墓 掮客 鄉長

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