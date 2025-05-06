涉酒駕肇逃羈押近4月 邱軍被訴 20萬交保

歌手邱軍（左）涉嫌酒後開車肇事且肇逃，檢方昨偵結起訴移審基隆地院，法官裁定20萬元交保。記者邱瑞杰／攝影 歌手邱軍涉嫌酒後開車肇事致人於死並逃逸，到案後被羈押近4個月。檢方昨偵結起訴，移審法院後，法官裁定20萬元交保，限制住居及出境出海。邱步出法院時不發一語，邱母代替兒子向死者家屬致歉，希望社會能給邱贖罪機會。

邱軍被控去年12月27日凌晨在基隆市愛三路一家餐酒館飲酒後，開車前往基隆友人住處途中，在信一路時撞擊在車道聊天的李姓、陳姓計程車司機，造成1死1傷。

邱肇事後未停車、未報警，未呼叫救護車處理或留在現場採取必要救護措施，駕車闖越紅燈駛離現場。邱1月8日遭收押，一路延押到起訴。

檢察官昨偵結全案，認定邱軍涉犯不能安全駕駛致死罪嫌、肇事致人死傷逃逸罪嫌，依刑事訴訟法、國民法官法提起公訴。移審法院後，法官考量邱軍坦承犯行，准以20萬元具保，並限制住居及出境出海，也要定期向派出所報到。

邱軍父母昨都到基隆地院，邱母說，邱軍會為所做的事情負責，盼社會給邱贖罪機會，邱軍近期會去向死者家屬道歉，「對不起，只有說對不起」，對亡者很抱歉。邱父出面辦妥具保手續後，邱軍在律師陪同下步出法院，面對記者訪問，他沒有回應。

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