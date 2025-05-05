孔子75代補教名師詐領公益補助款 驚見前立委助理涉案

調查局新北市調查處獲報，指孔子第75代傳人孔祥科，涉與前立委陳宜民助理蔡宗成勾結，透過中華仁德推廣協會理事長葉東燦當人頭，利用4家協會假辦活動之名，實則向衛福部、中油詐領公益補助款，金額達數百萬元；專案小組今搜索約談孔祥科、蔡宗成10餘人到案，台北地檢署訊後依詐欺罪命孔祥科20萬元交保、蔡宗成漏夜偵訊中。

新北處同步約談台灣社區關懷愛心服務協會理事長葉昀恩（蔡宗成兒子）、中華髮客國際評審競技研究發展協會實際負責人楊成俊、活力四射公司負責陳宏昌等人到案調查。

據調查，孔祥科是台灣儒學總會、中華經典與時代價值學會等4家協會負責人，涉於2022年間，將公司大小章交給葉東燦使用，當時中油執行「睦鄰專案計畫」，由於申請補助款需要立委推薦函，孔祥科因此找蔡宗成配合，透過蔡宗成昔日在立法院人脈取得推薦函，再利用舉辦活動名義，向中油、衛福部詐領補助款。

據了解，蔡宗成過去是侯彩鳳、陳宜民等重量級助理，在立法院有豐沛人脈，綽號「蔡門神」，目前是中華中小企業促進協會理事長。

孔祥科是經濟學者，2020年他擔任數字雲端公司顧問，該公司增資1億餘元，因有陸企資金，被經濟部投審會卡關，孔祥科向時任立委廖國棟關說，廖國棟指示辦公室主任丁復華「處理」，並向孔祥科索賄70萬元。

台北地檢署去年8月依貪汙收賄罪起訴廖國棟、丁復華，並依行賄罪起訴孔祥科，但考量孔祥科坦承犯行，請法院從輕量刑。