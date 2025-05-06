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與男友吵架 母餵毒女嬰 求刑12年

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園報導

桃園一名許姓女子去年底涉嫌餵食安非他命毒品給不到6個月大的女兒，桃園地檢署依殺人未遂、毒品等罪嫌起訴，建請法院量處12年重刑。圖／聯合報系資料照片
桃園一名許姓女子去年底涉嫌餵食安非他命毒品給不到6個月大的女兒，桃園地檢署依殺人未遂、毒品等罪嫌起訴，建請法院量處12年重刑。圖／聯合報系資料照片

許姓女子與男友吵架，涉嫌餵食不足六個月大女兒安非他命毒品，事後送醫，女嬰保住性命。桃園地檢署認為，許女為女嬰唯一照顧者，僅因情緒失控強餵毒品，依殺人未遂、毒品等罪嫌起訴，建請法院量處十二年重刑。

桃園地檢署去年底接獲桃園市家防中心、婦幼警察隊通報，一名不足六個月大女嬰在林口長庚醫院治療，尿液檢出甲基安非他命高達四六九一○ng/mL、安非他命九八六○ng/mL。

檢警向醫院調取病歷與檢驗報告，勘察女嬰住處，認為許姓生母犯嫌重大，檢察官今年一月四日傳喚許女到案，向法院聲押禁見獲准。

檢警調查，許女去年十二月九日晚間與男友吵架，當下強行將含有甲基安非他命的液體，灌入女嬰口中，導致女嬰受有腦病變等傷害；事後許女自行將女嬰送往林口長庚醫院救治，院方在女嬰尿液驗出毒物反應，通報警方。

桃園地檢署指揮偵辦後，依涉犯兒童及少年福利與權益保障法、刑法成年人故意對兒童犯殺人未遂、毒品危害防制條例成年人對兒童犯以強暴方法使人施用第二級毒品等罪嫌，起訴許女。

檢方指許女身為女嬰唯一照顧者，僅因情緒控管失當，對尚不足六個月大、毫無反抗能力之女嬰強行餵食毒品，造成被害人極大傷害，建請法院從重量處有期徒刑十二年。目前女嬰由家防中心安置，定期就醫回診治療。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

安非他命 桃園地檢署 殺人未遂 毒品 聲押

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