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水井棄嬰屍 台中狠心爸媽求輕判
謝姓男子和柯姓女友前年五月產子，將剛出生男嬰在浴缸溺斃，再棄置水井內，謝男去年初自首，全案曝光，檢方依殺人、棄屍罪嫌起訴。台中地方法院昨開庭，謝男認罪求輕判，柯女則說是被謝逼迫發生性關係，主張適用刑法生母殺嬰罪。
法界人士說，生母殺嬰罪是因母親有不得已事由，在生產時或甫生產後，殺其子女者，處六月以上、五年以下有期徒刑；比殺人罪判死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑之罪來得輕，但需審酌有無不得已情況的適用。
檢警調查，卅一歲謝男和同齡柯女大學時即交往，二○二二年十月柯女懷孕八周，二人討論引產但未執行，前年五月底柯女羊水破裂聯絡謝男，由謝在租屋處替柯女接生，因柯女不願留下男嬰，謝男在浴缸溺斃男嬰，再以垃圾袋包裹後，棄置在謝石岡租屋處後方水井。
謝男因良心不安，去年初自首，檢方依殺人、棄屍罪嫌起訴，考量謝男坦承犯行，求刑七年二月至八年八月，謝女數度翻供，求刑十二年四月至十二年十月。
台中地院昨審理，謝男說「知道錯了、願意承擔」，希望法官輕判。柯女稱，原本要到醫院引產，但已過藥物可處理時間，十分害怕才會一拖再拖，「再一次機會，不會做相同的事」。社會局獨立告訴人證稱，柯女曾三度墮胎。
柯女與律師主張，謝男是恐怖情人，柯女被迫發生性關係，主張適用刑法二七四條生母殺嬰罪。
檢方反駁，該法適用需生母有不得已情況，謝男主張雙方發生關係是合意，柯女產子後第一時間找謝男協助將男嬰溺死，不構成不得已的情況。合議庭諭知下月初宣判。
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