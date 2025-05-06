剴剴阿嬤出庭堅持不和解 斥保母姊妹「沒權力這樣對孩子」

男童「剴剴」疑遭虐死，剴剴阿嬤昨天開庭表示不接受和解。圖為涉案保母劉彩萱上周出庭還押，以衣物遮住頭臉。圖／聯合報系資料照片

一歲十個月大男童「剴剴」遭保母凌虐致死案，台北地方法院昨科刑調查，剴剴阿嬤當庭表示不願意和解，指保母劉彩萱有透過律師來講，但保母姊妹這樣對待無辜孩子，她不接受，並對坐在法庭內的劉彩萱和劉若琳姊妹斥責「妳們沒有權力這樣對待孩子」。

劉彩萱律師說，剴剴死後劉彩萱曾去廟裡幫剴剴超度，擬了「疏文」，內容寫「幫阿姨度過難關，免受入監刑責，體諒阿姨也是困苦人，請外婆及家人原諒，不要提出高額求償金」；劉彩萱亦曾請神明牽引剴剴至西方極樂世界，要請剴剴原諒她。

昨天開庭時，審判長問剴剴阿嬤，劉彩萱有無來談和解？剴剴阿嬤表示有透過律師來講，但她不接受，不同意和解。

剴剴阿嬤說，與丈夫兩人每月收入六萬元，要支付剴剴一個月三萬元保母費，兩人都負債；她掉著眼淚，斥責劉彩萱、劉若琳姊妹「真的太痛了，他還這麼幼小，妳們沒有權力這樣對待孩子」。

劉彩萱律師說，劉彩萱也是三個孩子的媽，面對困境、壓力為何出現跟一般人不一樣反應？有無減刑事由？請合議庭審酌；律師說，劉彩萱早在司法審判前就步入自己的「無間地獄」，希望司法判決前停下腳步再認識劉彩萱。

律師出示劉彩萱案發後在手機擬好的超度「疏文」，背景是剴剴二○二三年十二月廿八日過世後第五天，劉彩萱傳訊息給北投玄天宮，表示要幫剴剴開壇做十二天法會。

合議庭傳喚鑑定人、與劉彩萱進行訪談的馬偕醫院醫師徐堅棋，徐表示劉彩萱聲稱剴剴說髒話讓她想起童年時受到家暴而犯案，但可能是不實陳述。

徐堅棋說，劉彩萱說因幻聽廿年才犯案，但沒有事實可證明；劉彩萱虐童長達三個月，不是衝動而犯案，且劉彩萱性格矛盾、缺乏同理心，沒有辦法符合精神障礙得減刑事由。