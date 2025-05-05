孔子75代補教名師涉詐領公益補助款 20萬元交保

調查局新北市調查處獲報，孔子第75代傳人孔祥科涉以台灣儒學等4家協會名義，透過中華仁德推廣協會理事長葉東燦當人頭，假借辦活動之名，向衛福部、中油詐領公益補助款，金額數百萬元；專案小組今搜索約談孔祥科等10餘人到案，台北地檢署複訊後依詐欺罪命孔祥科20萬元交保。

調查局同步約談葉東燦與台灣社區台灣社區關懷愛心服務協會理事長葉宗成，2人目前尚在調查局詢問，預計深夜移送北檢。另外，中華髮客國際評審競技研究發展協會實際負責人楊成俊、活力四射公司負責陳宏昌已移送北檢複訊。

據調查，孔祥科是台灣儒學總會、中華經典與時代價值學會等4家協會負責人，於2022年間，將公司大小章交給葉東燦使用，當時中油有執行「睦鄰專案計畫」，葉東成利用舉辦活動名義，向中油、衛福部詐領補助款。

據了解，孔祥科是經濟學者，2020年他擔任數字雲端公司顧問，該公司增資1億餘元，因有陸企資金，被經濟部投審會卡關，孔祥科向時任立委廖國棟關說，廖國棟指示辦公室主任丁復華「處理」，並向孔祥科索賄70萬元。

台北地檢署去年8月依貪汙收賄罪起訴廖國棟、丁復華，並依行賄罪起訴孔祥科，但考量孔祥科坦承犯行，請法院從輕量刑。

孔祥科曾任台灣職工教育和職業培訓協會理事長，他擁有台大經濟研究所碩士、台大經濟研究所博士、台灣科技大學管理研究所博士學位，曾在台北市南陽街補習班任教10多年，許多高階公務員或大學教師，都曾是他學生。