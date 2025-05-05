「農藥超過的不要出」無良營養師提醒業者稽查日 判有期徒刑4月

基隆市在小學擔任營養師的林姓女子，本應監督學生午餐衛生安全，反而透露中央和地方稽查資訊，提醒供貨業者「農藥超過的也不要出喔」。基隆地方法院審理後，依公務員洩漏國防以外應秘密消息罪，判林女有期徒刑4月，可易科罰金。緩刑3年，並應支付公庫5萬元。全案可上訴。

檢察官起訴指出，林女擔任基隆市深美國小約聘營養師（已調職）期間，負責學校膳食營養規畫與監督、飲食衛生安全督導，並會同學校監廚人員驗收食材及監督違約處理等工作，但她為使順利通過午餐食材抽驗，向供貨商提供稽查資訊。

檢方查出林女2021年11月10日下午3時許，以通訊軟體LINE聯絡供貨的蔬果行黃姓實際負責人，傳送「ps老闆忘了跟您說，這周五是信義區中央稽查」、「應該不是我就是學長」、「您可能多注意喔」、「下周應該是食材廠商抽驗食材，可能下周的要小心，沒標章的不要出」、「農藥超過的也不要出喔」等訊息。

林女還將基市府教育處自2021年11月22日至12月17日表定稽查的學校、人員，等應秘密訊息傳送給黃男，使黃得以在市府稽查食材時預作準備，在檢查期日提供符合規定的食材，使午餐食材稽查失去本欲達成的目的。

食材供應業者提供國產可溯源食材，作為公立國中、小學午餐，供應日數達每月供餐日數半數以上，可向地方政府申請每日每名學生6元獎勵金（自2022年5月1日起以10元核算）。

檢方也查出黃男為降低成本，增加營業利潤，便與供貨的冷凍食品行蔡姓業者和余姓員工，謀議自國外進口T5雞腿（重量190克至210克）充作履約食材。

蔡男先向大成長城公司及其他肉品行，訂購12件（每件18公斤）外包裝貼有CAS台灣優良農產品標章的國產雞腿，再將其中6件國產雞腿及來源不明的進口雞腿，分裝成6籃國產雞腿及17籃進口冷凍雞腿（每籃重18公斤），總計576支國產雞腿及1154支進口雞腿後，再將12張CAS台灣優良農產品標章黏貼於外包裝，佯裝全數雞腿都具國產認證標章，交給黃男供貨給深美國小。

檢方查出，深美國小及基市府教育處承辦人員陷於錯誤，將「三章一Q」獎勵金核撥至黃男蔬果行的帳戶，黃男共計詐得1萬360元。全案偵結後，起訴林女等4人。

法官審理後指出，林女身為國小營養師，竟將應秘密的稽查事項告知黃男，使稽查失去原有效用。黃男、蔡男和余女共同利用不實產銷履歷，詐取國產食材獎勵金，損害營養午餐食材管理及核撥獎勵金正確性，行為都不可取。

法官衡量4人坦承犯行、犯罪動機、手段、洩密所生危害或詐得財物價值等情狀，依公務員洩漏國防以外應秘密之消息罪，判林女4月徒刑，如易科罰金以1000元折算1日。緩刑3年，並應在判決確定後6個月內，支付公庫5萬元。