洩露食材抽驗時間給廠商 國小營養師遭基隆地方法院判刑4月

林姓女子擔任基隆市深美國小營養師時，涉將營養午餐食材抽驗時間，洩漏給得標廠商實際負責人黃姓男子。法院審理後，判林女4月徒刑，得易科罰金。緩刑3年，並向公庫支付5萬元。

基隆地方法院判決書指出，林女自民國108年9月起至111年7月，擔任基隆市信義區深美國小約聘營養師，為使任職的深美國小順利通過午餐食材抽驗，於110年11月10日下午3時40分，以通訊軟體LINE傳送「ps老闆忘了跟您說，這週五是信義區中央稽查」和「下週應該是食材廠商抽驗，食材可能下週的要小心，沒標章的不要出」等語，給得標廠商龍昇蔬果行實際負責人黃男。

林女並將基隆市府教育處表定稽查的「學校」及「人員」等訊息傳送給黃男，並向黃男表示「這是教育處稽查12月整個月」等語，使得午餐食材稽查失去原本欲達成的目的。

此外，黃男等人為降低成本以增加營業利潤，將1154支進口雞腿及576支國產雞腿外包裝，貼上12張CAS台灣優良農產品標章，佯裝此批混充的1730支雞腿全數具國產認證標章，使承辦人員陷於錯誤，核撥「三章一Q」獎勵金，龍昇蔬果行詐得1萬360元款項。

法院審理後，兼衡林女、黃男等被告坦承犯行態度等情狀，依公務員洩漏國防以外應秘密消息罪，判處林女4月徒刑，得易科罰金。緩刑3年，並向公庫支付5萬元。黃男則依3人以上共同犯詐欺取財罪，判處10月徒刑。緩刑5年，並向公庫支付10萬元。全案可上訴。