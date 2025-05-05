新北勞檢處2員涉不實記錄使營造公司免罰 檢方起訴

洪姓、林姓男子任職新北市政府勞動檢查處技士、檢查員期間，分別涉不實登載勞檢系統、變更勞檢認定違規項目等，使營造公司免罰，新北檢近日依涉犯貪污治罪條例起訴2人。

根據起訴書，洪男於民國112年11月間，至某營造股份有限公司位在新北市新店區施工地勞檢，發現施工現場地上3樓電梯井有墜落危險之場所，未設警告標示或禁止與工作無關人員進入。

洪男明知該營造公司在同一施工地曾被發現相同缺失，卻在勞檢系統故意選取另一工程名稱與格式，使勞檢系統僅顯示該營造公司違規1次，該公司因而獲得免於依法受罰新台幣3萬元罰鍰。

同年12月間，洪男受理民眾檢舉案件，至一間營造工程有限公司位於新北市中和區施工地勞檢，發現有「進入營繕工程工作場所作業人員未正確戴用合格安全帽」違規事項，並請工地現場負責人簽名。

洪男回到辦公處所後以擦拭筆塗改違規項目，以及塗銷現場負責人簽名，並將變造結果登錄勞檢系統，洪男遭科長批示意見而退回後，他竟將內容修改為與該案無關的工程案。

另外，林男於111年、112年間，多次於施工地勞檢後，在辦公處所內利用職務上持有保管檢查紀錄公文書的機會，塗銷或登入系統刪除某公司違規紀錄等，使3間營造有限公司免於依法受罰，合計12萬元罰鍰。

洪男在偵查中坦承有行使公務員登載不實文書犯行，林男則坦承有公務員假借職務上機會行使變造公文書犯行，不過2人均矢口否認圖利。檢方不予採信，依涉犯貪污治罪條例之公務員對於主管事務圖利、公務員假借職務上機會行使變造公文書等罪嫌起訴2人。