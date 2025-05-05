交保後屢靠近機場、海岸線 「八八會館」郭哲敏延長羈押2個月確定

「八八會館」負責人郭哲敏涉洗錢217億元遭起訴，法院今年初才裁定2億元交保，並實施電子科技監控，全案定5月29日宣判；郭男有多次接近機場、海岸線、載具離線等告警事件，法院再次裁定羈押確定；因羈押期限已到，新北地院裁定自4月26日延長羈押2個月，郭提抗告，台灣高等法院今駁回抗告確定。

高院指出，合議庭審理後認為新北地院裁定指郭涉犯銀行法非法經營匯兌業務罪嫌重大，是最輕本刑7年以上有期徒刑的重罪，且於國外

有鉅額資產可供生活無虞，有相當理由足認有逃亡之虞，又於具保停止羈押期間，多次利用各種方法試探科技設備監控效能，堪認有逃亡意圖。

高院指出，新北地院裁定認為難以具保、限制出境出海、科技設備監控等手段防止逃亡，因而裁定延長羈押，裁定與卷內事證並無違法或不當，因此駁回郭的抗告確定。

郭哲敏是境外地下博弈支付匯兌系統ＡＥ集團董事長，他涉經營線上博弈獲利16億元、洗錢217億元遭起訴。新北地院今年1月辯論終結時，檢方對郭哲敏求刑15年。

新北地院合議庭原裁定郭哲敏以2億元交保，須接受電子腳環及居家讀取器的科技監控8個月，並應於每日早晚，持手機拍自己面部回傳監控中心，但郭哲敏多次發生鄰近機場、海岸線、載具離線等告警事件，再度裁定羈押。

此外，「百億賭王」林秉文涉替郭哲敏洗錢，審判中棄保潛逃遭通緝，調查局將林男列為「外逃通緝犯」名單，且掌握可能潛逃美國洛杉磯。