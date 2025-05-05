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防災體驗館生變？用地一審敗訴 新北消防局認影響不大

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導

新北市消防局擬興建防災科技體驗館，去年消防局透露將落腳鶯歌。記者劉懿萱／攝影
新北市消防局擬興建防災科技體驗館，去年消防局透露將落腳鶯歌。記者劉懿萱／攝影

新北市消防局擬興建防災科技體驗館，去年消防局透露將落腳鶯歌，與正在規畫的北區複合型災害環境事故應變暨訓練中心，成為一處約7.5公頃大型消防相關場所。新北市議員卓冠廷今質詢，反對市府將其他地方不要的防災館塞來鶯歌，且該用地有2公傾地爭訟，ㄧ審國產署敗訴，要求重新評估。

新北消防局長陳崇岳說，該計畫是配合環境部2025至2029年5年專案計畫，最主要是新北還需要一個訓練中心，雖然一審判決出爐，整體面積會從7.5公頃縮小到5.5公頃，將縮小訓練場空間，但不影響量體。

卓冠廷質詢指出，有媒體報導防災體驗館要落腳鶯歌，跟北區複合型災害環境事故應變暨訓練中心，成為一處約7公頃大型消防場域，但當初設置防災體驗館，最主要考量是交通便利，鶯歌這處是河濱地交通不方便，質疑市府找不到地就塞來鶯歌，還沒跟地方溝通，且土地上有11戶住宅、豬舍、工廠等怎麼辦？

卓指出，該用地有2公傾地爭訟，且國產署ㄧ審敗訴，到時國產署將土地還給民眾，要求重新檢討設置地點；議員蘇泓欽也反對市府在鶯歌興建，指當初市長裁示說不與民爭地，現在卻在鶯歌搶房子，要市府多與地方溝通。

陳崇岳說，這是一個專案計畫，新北出土地、中央補助19.9億，主要興建一個訓練中心，影響的這11戶在去年中央核定預算後開始溝通，國產署土地也已移撥給消防局，若有弱勢住戶會請社會局幫忙；陳補充，整體面積會從7.5公頃縮小到5.5公頃，且防災館與鄰近美術館、陶博館形成館區概念，也可以吸引人流，現正進行細設，預計明年主建物動土、2028年完工、2029年啟用。

新北市消防局擬興建防災科技體驗館，去年消防局透露將落腳鶯歌。記者劉懿萱／攝影
新北市消防局擬興建防災科技體驗館，去年消防局透露將落腳鶯歌。記者劉懿萱／攝影

國產署 溝通

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