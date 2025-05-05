邱軍暫獲自由 法官准具保理由：犯罪嫌疑重大 邱已認罪
歌手邱軍涉嫌酒駕肇事致人於死並逃逸，檢方今起訴並將羈押中的邱軍移審基隆地方法院。法官審理後，考量邱軍坦承犯行，准以20萬元具保，並限制住居及出境、出海，並應定期向派出所報到。
邱軍去年12月27日凌晨在基隆市一家餐酒館飲酒後，凌晨4時5分開車上路，行經信一路時撞擊在車道聊天的李姓、陳姓計程車司機，造成1死1傷。
邱軍肇事逃逸，警方查出涉案後通知到案說明，檢察官複訊後，今年1月8日聲押，基隆地方法院法官裁准羈押並延押至今。檢方今天起訴後，將邱軍移審基隆地院，法官下午2時30分開庭審理後，裁定交保，並在邱父辦妥相關手續後，離開法院，暫獲自由。
基隆地院表示，法官訊問後，依相關事證，認定邱軍涉犯刑法不能安全駕駛致人於死及肇事逃逸罪，犯罪嫌疑重大。考量邱軍對兩項犯行坦承不諱，認無羈押必要性，並得以具保替代羈押處分，准以20萬元具保，並限制住居、限制出境、出海，並應定期向派出所報到。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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