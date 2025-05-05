被押近4月今20萬交保！邱軍步出法院不發一語 未開口道歉

歌手邱軍涉嫌酒後開車肇事致人於死並逃逸，到案後被羈押近4個月。檢察官今天偵結起訴，並將邱軍移審基隆地方法院。法官下午審理後，裁定20萬元交保，限制住居，限制出境出海。邱軍傍晚步出法院時不發一語，邱母先前在法院向死者家屬致歉，並請社會給兒子贖罪的機會。

邱軍被控去年12月27日0時許起至4時許間，在基隆市愛三路一家餐酒館飲酒後，凌晨4時5分開車前往基隆友人住處途中，在信一路時撞擊在車道聊天的李姓、陳姓計程車司機，造成1死1傷。

邱男肇事後未停車，未報警，未呼叫救護車處理或留在現場採取必要救護措施，駕車闖越紅燈駛離現場。警方查出邱軍涉案後通知到案說明，檢察官複訊後，今年1月8日聲押，基隆地方法院法官裁准羈押2個月，延押至今。

檢察官今天偵結全案，認定邱軍涉犯不能安全駕駛致死罪嫌、肇事致人死傷逃逸罪嫌，依刑事訴訟法、國民法官法提起公訴，並將邱軍移審基隆地院，法官今天下2時30分開庭審理後，裁定邱軍20萬元交保。

邱軍的父母今天都到基隆地院，邱母說，邱軍會為所做的事情負責，請社會大眾給他一個贖罪的機會。邱軍近期就會去找死者家屬道歉，「對不起，只有說對不起」，對亡者很抱歉，真的很對不起，對不起社會大眾，請給邱軍一個機會。希望邱軍可以面對社會大眾的譴責，他一定會的。

邱父出面辦妥具保等手續後，邱軍在下午5時10分左右在律陪同下步出法院，並坐上家屬停在法院門口的車內離去。邱軍步出法院時，記者詢問他，案發後家屬曾責怪他未道歉，要不要道歉？為什麼要肇逃？知道撞到人嗎？邱軍沒有回應。

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