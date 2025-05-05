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邱軍涉酒駕撞死運將逃逸 檢起訴移審…法官裁定20萬交保

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邱軍涉酒駕撞死運將逃逸 檢起訴移審…法官裁定20萬交保

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

歌手邱軍涉嫌酒後開車肇事，致人於死後逃逸，今年初到案後被羈押至今近4個月。檢方今天偵結，起訴邱軍後移審，基隆地方法院下午開庭審理，裁定邱軍20萬元交保，限制住居，限制出境出海。

檢方起訴指出，邱軍去年12月27日0時許起至4時許間，在基隆市愛三路一家餐酒館內，飲用大量生啤酒及數杯小米酒，離開餐酒館後，當天凌晨4時5分上車，開往基隆的友人住處途中，凌晨4時16分行經信一路時，撞擊前方在車道上聊天的李姓、陳姓計程車司機，造成1死1傷。

邱男肇事後繼續往前行駛，雖一度減速稍向路邊停靠，但未下車，又繼續開車往前行駛，直至路口遇紅燈才停下。目睹李、陳被撞的許姓男子，跑到邱軍車子的副駕駛座旁，拍打汽車並大聲呼喊「你撞到人了」，但邱軍此時仍未下車，反而闖越紅燈開車逃離現場。

警方查出邱軍涉案後通知到案說明，檢察官複訊後，今年1月8日聲押，基隆地方法院法官裁准羈押2個月，期滿前又裁定延押2個月。

檢察官今天偵結全案，認定邱軍涉犯刑法第185條之3第2項前段不能安全駕駛致死罪嫌及同條文之4第1項肇事致人死傷逃逸罪嫌，依刑事訴訟法、國民法官法提起公訴。檢方今天將邱軍移審基隆地院，法官今天下2時30分開庭審理後，裁定邱軍20萬元交保。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

羈押中的歌手邱軍涉嫌酒後駕車肇事致於死等罪嫌，基隆地檢署今天偵結起訴並移審，基隆地院審理後，裁定邱軍20萬元交保。記者邱瑞杰／攝影
羈押中的歌手邱軍涉嫌酒後駕車肇事致於死等罪嫌，基隆地檢署今天偵結起訴並移審，基隆地院審理後，裁定邱軍20萬元交保。記者邱瑞杰／攝影
羈押中的歌手邱軍涉嫌酒後駕車肇事致於死等罪嫌，基隆地檢署今天偵結起訴並移審，基隆地院審理後，裁定邱軍20萬元交保，邱父出面具保。記者邱瑞杰／攝影
羈押中的歌手邱軍涉嫌酒後駕車肇事致於死等罪嫌，基隆地檢署今天偵結起訴並移審，基隆地院審理後，裁定邱軍20萬元交保，邱父出面具保。記者邱瑞杰／攝影

刑事訴訟 基隆 邱軍 酒駕

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