台中妻夥「乾哥」持凶器打死夫 死者母今淚灑國民法庭

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聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓女子在去年初時與邱姓丈夫口角，她與「乾哥」田姓男子合力持鐵鎚等器械，毆打邱男，邱傷重不治，檢方去年5月偵結，依家暴傷害致死罪起訴，全案移審台中地院國民法官審理後，今起連續審理4天，預定8日審結宣判，死者母親今也參與審理，看到檢方提示死者傷勢相關證據時，淚灑法庭。

今天開庭時，林女委由律師答辯，否認傷害致死，強調塑膠管已經脆化，不可能發生邱男死亡的結果；田男也委由律師答辯，承認有傷害致死的犯行，但強調涉案鐵鎚是由林女交付，沒有參與毆打邱男的犯行。

檢察官林岳賢說，此案是密室犯罪，趨吉避凶是人之常情，今天開庭時田男與林女已有供述不同的狀況，依照相關卷證，檢方仍認定二人都涉有共同犯傷害致死罪。

檢方指出，林女與邱是在2022年結婚，林女與田男認識約9年，2023年間三人同住在大雅區的套房。依照報案紀錄，案發時林女報稱「我老公呼吸心跳停止了」，還謊稱死者是在工地摔倒，撞到頭部、下巴，腳有穿刺傷。

檢方提到，現場擺放的紙箱內有鐵鎚、甩棍，衣櫃有血跡，角落則有破碎的塑膠管，浴室地板也有血跡。

林女、田男身上衣褲、鐵鎚、甩棍、塑膠管碎片、都有採到血跡反應，鐵鎚握把、塑膠管除了採到死者DNA外，也有採到林女的DNA。

依據法醫相驗報告，死者頭部有10處切割裂傷、兩肩、頸部有超過40處，死因是遭他人以鈍器毆打，造成橫紋肌溶解症不治。

審判長提到，此案爭點是兩名被告有無基於傷害犯意，個別或共同持鐵鎚或甩棍毆打死者，造成死者併發橫紋肌溶解不治身亡，將依審理計畫釐清。

檢警調查，林女（28歲）和邱姓丈夫、「乾哥」田姓男子（45歲）同住大雅區租屋處，去年1月11日下午5點多3人因細故發生口角，林女竟夥同田男，分別持塑膠管、甩棍及鐵鎚，合力朝她先生痛毆攻擊。

邱男被林女、田男攻擊，頭頸部、軀幹、四肢多處受創，當晚即被打到昏迷失去意識倒地，救護車在當晚7時許抵達時，邱男已無呼吸心跳，送醫急救後因大片皮下出血併發橫紋肌溶解，當晚8時許即宣告不治。

檢方相驗遺體，見邱男傷勢明顯有異，指揮警方偵辦查出林女、田男涉案，去年偵結依家暴傷害致死等罪起訴，移審後由台中地院國民法官審理，今天開庭審理4天，預定8日宣判。

台中市林姓女子在去年初夥同田姓乾哥打死邱姓丈夫，國民法官今天開庭審理。記者陳宏睿／攝影
台中市林姓女子在去年初夥同田姓乾哥打死邱姓丈夫，國民法官今天開庭審理。記者陳宏睿／攝影

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